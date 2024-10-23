呃錢｜男子陷圈套被讚靚仔秒上當　自覺絕對有市場：我有Baby Face

▲ 男子陷圈套被讚靚仔秒上當，自覺絕對有市場：我有Baby Face喎。

【呃錢 / 梁敏巧 / 東張女神】騙案新手法層出不窮，在購買服務時一定要保持頭腦清醒，不能被花言巧語蒙蔽，以免損失錢財。

TVB全新綜藝節目《呃錢》前晚（10月21日）首集， 一位接受主持梁敏巧訪問的男子憶述，自己透過網絡上選擇了一家婚姻介紹公司，花費2.1萬港元購入相親套餐令其介紹對象，在交往過程中發現相親對象異常，懷疑自己陷入騙局。

【騙案】本地男賣$18萬名錶墮空頭支票騙局 警籲留意「可用結餘」是否顯示已轉賬

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呃錢｜擇偶條件：最重要是漂亮

事主黃先生表示，家中父親年邁，希望能夠抱上孫子孫女，但自己因工作關係未有機會覓得心儀對象，故在小紅書發帖表示想結識異性，隨即收到許多婚介公司私訊。

黃先生聲稱自己「擇偶條件並不高」，要求對方願意結婚生子，年齡也沒有太大限制，指：「最重要是漂亮，10分要有7分」。

呃錢｜被派高帽黃先生自信倍增

黃先生曾到深圳福田的一間婚介公司了解服務，對方了解完其基本情況後，誇讚其「一表人才，年輕有為還難得孝順」，令其信心大增呢個，並選定該公司的服務。

公司稱有十幾年的配對經驗，會員遍布大灣區且全部是「高學歷、高收入、高品位」，有不少符合黃先生要求，聲稱很易配對成功。

隨即讓黃先生透過平板電腦閱覽女會員相片和信息，並更加推薦來自內地的會員，稱因為其持有香港身份比較有優勢，且「內地女生思想傳統，想早結婚的大有人在」。隨即推薦其2.9萬元的會員套餐，於四個月內介紹5名會員，並對其進行感情培訓。

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呃錢｜軟硬兼施「逼」人付款

在黃先生考慮是否購買服務的數天中，職員貶低其「有點胖，不會聊天」，但黃先生卻自信認為「其實我是娃娃臉，怎麼會沒市場呢？」；公司見話術不成功，便換另一位同事反复對其誇獎，黃先生表示「誇我長得帥，誇得我飄飄然」，便不再懷疑事情真假，同意購買服務。

黃先生指職員眼見計劃不成功換來另一位同事，反過來不斷誇獎他，並向他提供優惠價購買套餐，最終黃先生抵受不了疲勞轟炸下花2萬元購買套餐。

職員為黃先生準備合同時，黃先生透露，本來雙方協定了先付1千元訂金買4個月套餐，但職員卻訛稱「不小心」幫他設定了5個月的套餐，又以「怕被問責」打感情牌及故意關掉冷氣，令已肚餓的黃先生在半推半下付了全費2.1萬元。

呃錢｜被對象列入黑名單

黃先生表示，在協商價格時，雙方協定先付1000元訂金購買4個月服務，但職員「故意」準備一份5個月的服務套餐，又以「怕被問責」和關掉冷氣的方式軟硬兼施，令肚餓的黃先生全款繳付2.1萬元。

3日後，黃先生在婚介公司安排下與一名女會員見面交談，但限時30分鐘，黃先生表示此前並未說明此規定，職員冷漠回應可能是「漏說」，遂二人無奈終止交談，並交換微信聯絡。

黃先生表示於微信跟對方聯絡，對方十分敷衍，第一日的對話中對方便僅回答「哈哈」、「謝謝」、「哦」，第二日直接已讀不回，甚至將他拉入黑名單。

黃先生向婚介反映情況，並質問相親對象「演戲」，要求退款，婚介隨即派出了一位職員進行遊說表示安排黃先生多見幾位會員，其間還不忘推銷價值上萬元的情感溝通技巧附加課程但被黃先生拒絕，第二場相親同樣以黃先生被拉入黑名單告終。

呃錢｜恍然大悟深陷騙局

此時黃先生終於開始懷疑婚介公司真實性，並上網求證相親對象資料的真實性，發現皆為虛構，這才意識到自己身陷騙局，而且錢款難以追回。

影片發布後引起網民熱議，認為黃先生過於自信「完全唔知佢那來嘅自信」、「主持點解可以忍住唔笑」、「你揀人，人揀你」「係都要揀靚女，夠堅，太自信」、「佢自我感覺非常良好」、「事主「相睇」有沒有先照照鏡」。

同時， 在訪問期間節目主持人梁敏巧展露出哭笑不得的無奈表情亦成受網民關注。

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