FENDI披肩丨令FENDI日本店員下跪道歉　「FENDI披肩女」樣貌+身份曝光【多圖】

▲ 「FENDI披肩女」身份曝光！

「FENDI披肩」近日在香港及內地甚不台灣網上成熱話，因日前一名在小紅書自稱為「安妮大頭仔貼」的內地女子連發3篇帖文憶述，上月在日本東京銀座的FENDI分店購買披肩時，受不禮貎對待「受辱」然後「維權」致FENDI有關店員道歉的經過。

「安妮大頭仔」稱，當日她在店內試穿一條黑色羊毛披肩後，向店員表示要買下，由於店內尚有3條庫存，因此要求要一條新的結帳。可是等待期間，她穿著陳列披肩照鏡時，忽然被另一名中年男店員走近，直接扯下披肩給另一對中國情侶客人試穿。

小紅書丨內地女來港旅行後悔做錯一件事 被酒店罰款$6000大呻：心已經滴血

▲ 「安妮大頭仔貼」投訴被日本FENDI店員不禮貌對待。（取自「安妮大頭仔貼」小紅書）

FENDI披肩丨店員下跪道歉

她直接質問該店員，而服務她的店員即請來一名中國籍店員進行翻譯溝通，而涉事中年男店員一直未有理睬，仍繼續服務那對情侶直到成功買出披肩。期間中國籍店員表示要找經理處理，需要離開5分鐘，便帶著服務她的店員離開。

經理到來後，眾人往較少人的2樓，而4名店員及經理上樓後即一排下跪道歉，指中年男店員曾問她可否取走披肩，是經同意後才直接取走。事主聞言怒極反駁指對方從未問她，亦全程沒主動過來道歉，因此要了3人卡片決定向總部投訴。

而「安妮大頭仔貼」之後收到FENDI意大利總部回覆，證實銀座店有店員撒謊，將會繼續上報本社讓銀座店發郵件正式道歉，而她回應要求銀座店對她進行正式道歉、在網上公開事件，並拍控經理為包庇員工而謊稱店內沒閉路電視。

事件鬧至第3天，銀座店店長帶著中國籍翻譯店員、經理及扯走事主披肩的中年男店員到女事主下榻的酒店，送上餅乾並當面道歉，承諾將加強員工培訓以及加強緊急事件正確應對方法等。

網上對「安妮大頭仔」行為反應兩極，有一批網民覺得她據理力爭，但另有一批網民覺得她小題大造，太過得勢不饒人。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

FENDI披肩丨周遊列國生活富貴

不過「安妮大頭仔」在小姐書雖然發3文講「Fendi披肩事件」，但沒有在帖文騷出自己樣貌。但其實她還有IG帳戶，英文名叫Annie的她，據該社交帳戶顯示，其中文名為張安妮，先後在美國哥倫比亞大學及加拿大多倫多大學讀書。

張安妮在IG分享圖片如在小紅書般，不時大騷她的Chanel、Hermes等名牌袋，以及名貴首飾如Lily Cluster系列鉑金鑽石墜鍊等，此外從IG分享相片可見，她常出入高消費場所及周遊列國旅行，生活十分富貴。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

FENDI披肩丨「成功需父幹」

同時，身高1.7米、00後的張安妮亦好趁青春留倩影，在IG常分享水着照片騷身段。

至於她的錢從何來？在今年7月，張安妮便曾分享一篇以「911提車日記 謝謝爸爸的畢業禮物」為題的帖文，寫道父親送上價值逾160萬的保時捷911做禮物，寫道：「24歲 全力倚父 全款拿下我的小車 感恩老爸 嘿嘿嘿 訂了半年終於到了」原來有位富爸爸，「成功需父幹」贏在起跑線。

▼ 點擊圖片放大 +22 +21

最新影片推介：

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】