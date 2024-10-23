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海外升學︱愛爾蘭一大學開辦「網紅學士學位」課程　用4年培訓專業KOL

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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愛爾蘭東南科技大學開辦「網紅學士學位」課程培訓專業KOL。（網上圖片）

【海外升學/KOL/網紅】不少人喜愛分享個人生活，若想成為專業的KOL，可考慮報讀「網紅學士學位」課程。愛爾蘭一所大學看準年輕人熱衷於當KOL，終是開辦培育網紅的4年制課程，畢業後將授予正式學位。

最新影片推介：

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東張女神母校｜梁敏巧返母校樹仁大學感激栽培　難忘採訪垃圾屋憶良師教誨

位於愛爾蘭一個城鎮卡洛（Carlow）的東南科技大學（South East Technological University），曾開辦「如何成為網紅」的速成班，由TikTok內容創作者擔任講師，講解數碼如何帶動趨勢，吸引350人報名，反應非常熱烈，深受不同人士歡迎。

有見及此，大學的教務主任麥考米克（McCormick）表示，當KOL已成為時下流行的職業，打算開辦網紅學位課程。

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KOL課程︱Z世代想當網紅

曾有調查發現，在1997至2012年出生的Z世代年輕人，他們會考慮從事影音博客（vlogger）、YouTuber或直播的工作。曾任電視製作人及主播的麥考米克指，媒體工作的吸引力驚人，KOL在未來各行各業的發展不可或缺，因此將KOL列為授予學位的課程。

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