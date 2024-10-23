收藏必備｜東方表行推勞力士官方認證「中古勞」　隨錶附中古錶認證加兩年保養

賣錶求保值，相信是不少購買高級腕錶品牌的人的宗旨，當中以Rolex的二手市場最是蓬勃，雖然大家都說今天市道低迷，「中古勞」的售價亦向下滑，但始終是「實力」的象徵。

在購買Rolex中古腕錶時，市面上的二手店多的是，要找一間信譽可靠的還真的不易，畢竟Rolex官方不會作出全任何保證。因此，若說這些中古腕錶得到Rolex官方認証，那麼就絕對被看高一線。

▲ Rolex官方認証。（圖片品牌提供）

原來由10月開始東方表行推出勞力士中古錶認證 （Rolex Certified Pre-Owned）計劃，首先在位於中環皇后大道中的門店推出，勞力士中古錶認證「Rolex Certified Pre-Owned」牌匾確保這些腕錶為真品，顧客可抵店瀏覽品鑒勞力士認證的中古腕錶，而這些勞力士中古錶認證計劃則確保售出的每一枚腕錶皆為真品，勞力士認證的勞力士中古錶須售出至少3年，並僅限勞力士特約零售商出售。

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此外，每枚腕錶皆隨附勞力士中古錶認證「Rolex Certified Pre-Owned」印章，以示腕錶是經品牌認證的勞力士中古錶。銷售時隨附的勞力士認證中古錶保用證可保證腕錶正常運轉，並特別註明Certified Pre-Owned字樣，證明該腕錶為真品，自售出日起，所有勞力士中古錶認證腕錶更享有全球兩年保用保證，有著這個官方認可，以後買「中古勞」便買得更是安心。

產品查詢：東方表行（2815 8821）

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