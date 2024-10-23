  • 28°C
香港時間：20241023日 (三) 13:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

收藏必備｜東方表行推勞力士官方認證「中古勞」　隨錶附中古錶認證加兩年保養

休閒消費

撰文： 何偉雄

發布時間： 46 分鐘前

分享：

分享：

熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

賣錶求保值，相信是不少購買高級腕錶品牌的人的宗旨，當中以Rolex的二手市場最是蓬勃，雖然大家都說今天市道低迷，「中古勞」的售價亦向下滑，但始終是「實力」的象徵。

在購買Rolex中古腕錶時，市面上的二手店多的是，要找一間信譽可靠的還真的不易，畢竟Rolex官方不會作出全任何保證。因此，若說這些中古腕錶得到Rolex官方認証，那麼就絕對被看高一線。

Rolex官方認証。（圖片品牌提供）

原來由10月開始東方表行推出勞力士中古錶認證 （Rolex Certified Pre-Owned）計劃，首先在位於中環皇后大道中的門店推出，勞力士中古錶認證「Rolex Certified Pre-Owned」牌匾確保這些腕錶為真品，顧客可抵店瀏覽品鑒勞力士認證的中古腕錶，而這些勞力士中古錶認證計劃則確保售出的每一枚腕錶皆為真品，勞力士認證的勞力士中古錶須售出至少3年，並僅限勞力士特約零售商出售。

點擊圖片放大
+4
+3

此外，每枚腕錶皆隨附勞力士中古錶認證「Rolex Certified Pre-Owned」印章，以示腕錶是經品牌認證的勞力士中古錶。銷售時隨附的勞力士認證中古錶保用證可保證腕錶正常運轉，並特別註明Certified Pre-Owned字樣，證明該腕錶為真品，自售出日起，所有勞力士中古錶認證腕錶更享有全球兩年保用保證，有著這個官方認可，以後買「中古勞」便買得更是安心。

產品查詢：東方表行（2815 8821）

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

時尚速報、Loewe聯乘On運動鞋　推獨家女裝櫻桃紅版本Cloudtilt運動鞋
18:00 2024/10/22
時尚速報、Loewe聯乘On運動鞋　推獨家女裝櫻桃紅版本Cloudtilt運動鞋
時尚速報｜CASETiFY首次聯乘Batman　推1.5萬元蝙蝠車手機殼+蝙蝠訊號燈
12:21 2024/10/15
時尚速報｜CASETiFY首次聯乘Batman　推1.5萬元蝙蝠車手機殼+蝙蝠訊號燈
本地遊｜太古廣場VISTY PLAYGROUND藝術裝置　日系潮人Verdy創Visty怪獸打卡良機
17:42 2024/10/14
本地遊｜太古廣場VISTY PLAYGROUND藝術裝置　日系潮人Verdy創Visty怪獸打卡良機

你可能感興趣

時尚速報、Loewe聯乘On運動鞋　推獨家女裝櫻桃紅版本Cloudtilt運動鞋
18:00 2024/10/22
時尚速報、Loewe聯乘On運動鞋　推獨家女裝櫻桃紅版本Cloudtilt運動鞋
時尚速報｜CASETiFY首次聯乘Batman　推1.5萬元蝙蝠車手機殼+蝙蝠訊號燈
12:21 2024/10/15
時尚速報｜CASETiFY首次聯乘Batman　推1.5萬元蝙蝠車手機殼+蝙蝠訊號燈
本地遊｜太古廣場VISTY PLAYGROUND藝術裝置　日系潮人Verdy創Visty怪獸打卡良機
17:42 2024/10/14
本地遊｜太古廣場VISTY PLAYGROUND藝術裝置　日系潮人Verdy創Visty怪獸打卡良機
消費資訊 消費種類 鐘錶 勞力士

最高瀏覽

消委會染髮劑︱消委會推薦9款滿分名單50惠、Furnte上榜　評測揭6成半染髮劑含致敏物重金屬　
消委會染髮劑︱消委會推薦9款滿分名單50惠、Furnte上榜　評測揭6成半染髮劑含致敏物重金屬　
港鐵女子｜港女帶旅朋友港鐵逐站打卡　結果被罰車資：不要像我一樣笨！
港鐵女子｜港女帶旅朋友港鐵逐站打卡　結果被罰車資：不要像我一樣笨！
急症室最長等候時間（10月23日 時間12:05）
急症室最長等候時間（10月23日 時間12:05）
Donki老鼠︱Donki超市貨架「巨鼠出沒」咬穿包裝袋偷食蕎麥麵　街坊投訴竟獲店員咁回覆【附Donki回應】
Donki老鼠︱Donki超市貨架「巨鼠出沒」咬穿包裝袋偷食蕎麥麵　街坊投訴竟獲店員咁回覆【附Donki回應】
父兼母職｜林子博移英3年獨力照顧子女感吃力　愛妻離世4周年情深發文：繼續愛妳
父兼母職｜林子博移英3年獨力照顧子女感吃力　愛妻離世4周年情深發文：繼續愛妳