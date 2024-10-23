梅媽官司｜百歲梅媽健康依舊感嘆兩愛女英年早逝　鄧藹霖：但願來生能再遇上

▲ 百歲梅媽健康依舊。（資料圖片）

【梅媽／梅愛芳／梅艷芳／梅啟明】超過一百歲的人瑞說話尚算清楚，頭腦也清晰，除了一些細節較為混淆之外，基本上認知能力猶勝不少長者。

感謝資深記者小文訪問梅媽，讓她親自解說現況，打破她被禁錮的傳言。我在認真地思量，一個活了一百年的人，她的故事殊不簡單，此刻她仍有甚麼期盼嗎？也許只是一杯熱茶、一件喜愛的餅點，又或添一件光鮮的衣服吧！

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可是，寧靜的生活竟是奢侈的要求，目前梅媽正要面對破產的官司，更頭痛是被不肖子苦苦纏擾，麻煩事看似揮之不去呢！

梅媽忿忿不平地說的一句話，讓我的鼻子旋即酸起來：「唏！啲好嘅就統統死晒，啲衰嘅就仲喺度！」相信她是萬萬也料不到，兩個孝順女兒梅愛芳和梅艷芳同樣是英年早逝，走時均四十歲。我好奇，她的女兒在世時，有認真地珍惜過她們嗎？

依稀記得訪問阿Mui時，她曾透露小時候生活艱難，即使是如何努力演出幫補家計，重男輕女的媽媽仍會經常嚴厲斥責她們兩姊妹。阿Mui曾透露自己最討厭媽媽身邊出現的男人，她老是遇人不淑，從來沒有遇上一個好人……

但，家姐溫順、妹妹乖巧，兩姊妹從小就懂事。雖然媽媽終日心浮氣躁、惡形惡狀，從來沒有一句充滿慈愛的話語，但一個女人獨自帶大四個孩子是不容易的事情，兩姊妹只會對媽媽愛護有加。

阿Mui臨終前為媽媽安排了信託基金，保她一世生活無憂。外孫兒現在負起照顧梅媽的重擔，而阿Mui的歌迷每年仍會跟梅媽慶祝生日，一切都是托女兒的福。這樣的乖女兒，但願來生也能再遇上吧！

全文刊於《經濟日報》，原題為「乖女兒」

欄名 : 會笑媽媽