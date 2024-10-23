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媽媽心聲｜徐熙娣育有3女18歲長女赴美讀名校　小S斥傳宗接代觀念守舊：絕後又怎樣？

育兒資訊

撰文： 李惠儀

發布時間： 1 小時前

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小S直斥生仔傳宗接代觀念太傅統，而且令人驚恐！

【小S徐熙娣/重男輕女】台灣女星小S育有3名女兒，而她媽媽也是生了3個女兒，近日有男藝人擔任她主持的節目嘉賓，提及想生兒子傳宗接代，小S對此觀念直言感到驚恐，更霸氣反駁對方：絕後又怎樣？  

小S育有3女，身材依然Fit爆！（Facebook圖片）

三女之母小S｜經常被追問會否追仔

雖然現今科技發達，但仍有不少人存在重男輕女的傳統觀念，認為只有兒子才能繼後香燈，因此不少家庭出現「追仔」現象。小S（徐熙娣）是台灣著名主持人，跟圈外老公許雅鈞於2005年奉女成婚，婚後育有3名女兒，而她亦不時被問到會否追仔，她曾經講過奶奶想有男孫，但直指生仔生女是老公精子問題，小S的媽媽也同樣生3個女兒，所以小S一直覺得沒有兒子也一樣幸福。

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三女之母小S｜男藝人想生兒子傳宗接代

近日，她主持的節目《小姐不熙娣》談及結婚生子話題，藝人馬力歐是其中一位來賓，他於2017年與小11歲老婆結婚後育有1女，不過第一胎生女兒的他，卻有傳宗接代的壓力，而這份壓力來自於他是獨子單傳，雖然他有一名妹妹，卻直指妹妹生的小孩要跟外姓。

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三女之母小S｜小S直斥傳宗接代觀念令人驚恐

這番言論一出，小S即激動得仰頭大叫：「好傳統喔！」然後忍不住反駁：「但是那小孩血液裡面流的還是你們家的血啊？」由於馬力歐本姓是「卜」，小S記錯他姓馬，即表示：「馬家會絕後嗎？」被更正後，她再問：「卜家消失又如何？」並以自己為例子：「我爸是唯一的兒子，後面也是3個女兒，所以徐家就沒了，消失又如何？」直言自己不信這套：「聽到這種老派的話，都覺得好驚恐！」

節目播出後，大批網民留言撐小S：「很多傳統觀念本來就沒有道理，真的不必每個傳統習俗之類到了現代還盲從」、「如果姓氏重要，讓妹妹孩子改姓不就解決了嗎？」

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小S女兒｜3個女亭亭玉立各有特色

其實小S也不只一次大讚生女兒好，因為女兒夠貼心，而且她3個女兒已經長得亭亭玉立，18歲大女Elly和下月便滿17歲的二女Lily，更遺傳了媽媽的美貌和身材，已開始接觸娛樂圈的工作，12歲細女Alice則似媽咪古靈精怪的個性，可謂各有特色，難怪小S經常被讚很「懂得生」。

小S女兒｜大女Elly入讀美國名牌大學

Elly月前才遠赴美國南加州大學（University of Southern California，USC）讀書，不過日前就在社交平台發文表示：「好想吃媽媽煮的飯」，可見她跟媽媽小S感情很好。

照片中見到Elly剪了及肩新髮型，配上冷酷表情，網民都讚她擁有高級臉，而且美貌與智慧並重，事關她入讀的南加州大學成立於1880年，是美國著名的私立大學，也是加州最古老的研究型大學，且為著名的AAU環太平洋大學聯盟（Association of Pacific Rim Universities）的一員，其中有多達10%以上的國際學生來自於110個不同的國家，所以Elly絕對是才貌兼備！

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