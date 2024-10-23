中年危機｜港男步入40歲現5大初老徵兆　慨嘆：每日行屍走肉邁向死亡

▲ 有港男慨嘆，步入40歲出現5大初老徵兆，形容「每日行屍走肉邁向死亡」。

【中年危機/初老】人到中年，難免會出現年齡焦慮，甚至開始對生活失去熱情。近日有港男於連登討論區發文，表示自己即將踏入40歲，發現已開始出現5大初老徵兆，形容「每日行屍走肉咁過，重重複複邁向死亡」。

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中年危機｜港男步入40歲現5大初老徵兆

樓主於連登討論區以「就快40 請好好珍惜人生僅餘嘅熱情」為題發文，表示人到中年，開始感受到命運的無力感。他回想20歲時，覺得自己是「天選之人」，覺得自己人生有無限可能，還有很多未接觸過的新事物，面對上司打壓亦會抱打不平、即場辭職，但上了年紀後，「開始發現自己只係大社會中一塊無用嘅齒輪」。

樓主亦發現自己開始出現初老徵兆：

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他又在帖文中警世，希望年輕人保持熱情，「有愛嘅人就全力愛盡，有鐘意嘅興趣唔好輕易放棄，有機會嘅去多啲旅行見識下世界，因為將來嘅你會好懷念呢種感覺，唔好俾自己有後悔。」

中年危機｜網民共鳴：其實人生好難

貼文一出引起熱議，不少網民都深感共鳴，「同意你所講20歲嗰陣時有無限憧憬，三十幾四十歲開始知天命，唯有買下六合彩，等人生保持希望」、「人到40歲基本係等死啦」、最尾嗰段，想就想，講就容易，有幾多人真正成功？」、「疫情前先係30中，過咗咩都冇做過嘅幾年轉眼就4字頭」。

不過，亦有網民持相反意見，認為人到中年同樣可以活得精彩，「心態係點個決定權係自己度，時間係減法，所以更加應該珍惜」、「其實會唔會係睇人，40歲就已經咁消極？」、「趁後生出去見識吓，可能搵到人生更好嘅目標」。

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