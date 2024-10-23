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資歷做假｜廉署拘148人涉偽造工作證明　獲取挖泥及電工認可資格 

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 47 分鐘前

最後更新： 剛剛

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（左起）廉署執行處總調查主任麥暢穎、首席調查主任梁家恒及總調查主任黃妯鎣今日（23日）公布行動詳情。（梁薾心攝）

廉政公署近日採取兩項大型執法行動，共拘捕148人，涉嫌透過資污舞弊及造假手段，以虛假工作證明文件騙取挖泥及電力工程資格認證。

廉署今日（23日）公布，本月先後採取2個分別代號「火箭炮」和「烽火台」的執法行動，總動員約230名調查人員，拘捕148人，包括111名建造業相關人士，以及37名電力工程有關人士。所有被捕人士已獲準保釋，等候進一步調查。

其中在「火箭炮」行動中拘捕111人（91男20女），年介22至69歲，包括1名犯案主腦（挖泥機操作員）及其助手、5間工程公司東主或職員、2間勞工處認可訓練機構職員，以及100名建造業工人。由2021年起至今涉款約300萬元，是否涉及其他賄款有待調查。

廉署執行處首席調查主任梁家恒稱，廉署接獲投訴指，一名挖泥機操作員與兩間勞工處認可訓練課程營辦機構職員，涉嫌以貪污手段，協助沒有操作挖泥機經驗人士非法取得專業證書，並懷疑在申請過程中涉及造假，違反《防止賄賂條例》及其他相關法例。

調查發現，犯案主腦在深井經營一個非認可機械訓練場，以包考試成功兼取得勞工處專業證書的一條龍服務作招徠，招收大批沒有經驗者參加由其開設的非認可速成雞精班，收費約2.2萬元。同時透過5間工程公司東主或職員協助，以每人500至1,000元，提供虛假3年經驗的挖泥機操作證明，助走捷徑上勞工處「老手班」考證書。逾100名工人涉在報考證書時使用相關懷疑偽造文件。

至於「烽火台」行動，廉署共拘捕37男，年介30至70歲，包括主腦（電工公司東主）、4間工程公司東主，以及32名電工。由2018年至今涉款60萬元，是否涉及其他賄款有待調查。

廉署執行處總調查主任黃妯鎣稱，廉署早前接獲有人懷疑透過貪污手段申請「電工A牌」的投訴。調查發現，犯案主腦透過舉辦「電工A牌」訓練課程，吸引有意入行及沒有足夠相關經驗的人士參加，並涉嫌串謀4間工程公司東主，以每人約2萬元，偽造5年經驗的電工工作證明文件。

逾半涉案電工的工作證明由上述犯案主腦營運的公司發出，其餘由上述數間工程公司發出；部份人士在2018至2021年已取得「電工A牌」，有些從事兼職，有些則在領取牌照後從事非電工工作。

廉署執行處首席調查主任梁家恒表示，現階段調查未發現有被捕人士在過往工作中導致工業意外，而兩宗案件作案手法相似，但未發現有關聯，調查仍在進行中，不排除會有進一步執法行動或更多人被捕。

勞工處及機電署已就案件進行審視，並立即檢視所有懷疑有問題的專業證書或註冊申請，及即時啟動吊銷相關人士專業資格的程序。

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記者：梁薾心

廉政公署 偽造 機電署 罪案 工程 建造 勞工處

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