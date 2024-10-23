孫明揚逝世｜孫明揚任內推334新高中學制　曾認「無牙力」監管直資學校

▲ 前教育局局長孫明揚逝世，任內推334新高中學制，曾認「無牙力」監管直資學校。

【孫明揚逝世】人稱「孫公」的前教育局局長孫明揚周二（22日）離世，享年80歲，消息指，追思會將於下周四（31日）舉行。現任教育局局長蔡若蓮形容孫明揚是令人尊敬的前輩，讚揚他做事透徹，會以智慧方法處理棘手問題。

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孫明揚逝世｜蔡若蓮：孫明揚用智慧處理問題

蔡若蓮今早（23日）出席電台節目時表示，對「孫公」離世感到非常難過，指對方是一位讓人很尊敬的前輩，與他共事「學到好多嘢」，讚揚他分析問題透徹，會以有智慧方法處理棘手問題。

她續說，過往會正面與前線教育工作者見面溝通的局長不多，2010年微調中學教學語言實施前，孫明揚會向前線同事解說，讓大家都知道政策目的，「睇到佢（孫明揚）睇問題透徹，佢成日講條條大路通羅馬，唔使死牛一面頸。」

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孫明揚逝世︱港大一級榮譽畢業

孫明揚早年入讀香港華仁書院，及後升讀香港大學主修數學及物理，1966年以一級榮譽成績畢業，他曾立志執教鞭，最後加入政府工作，獲聘擔任政務主任。

他加入政府46年期間，擔任多個重要職務，包括先後出任民政事務局局長、政制事務局局長、房屋及規劃地政局局長，最後一項政府職務為2007年獲任命為教育局局長至2012年6月。

孫明揚逝世︱推行334新高中學制

孫明揚擔任教育局局長期間，推行及處理各項重要措施，最為重要的是2009年9月教育改革，推行三三四學制，改變過去源於英國的三二二三學制，改為採用三年初中、三年高中及四年大學本科課程；2010年他又見證本港最後一屆香港中學會考。

同年，香港引入新的教學語言安排，孫曾指，中學不再被分為中文授課中學及英文授課中學，讓學校以學生為本，採取不同模式的教學語言安排；翌年，立法會政府帳目委員會公開聆訊，有關直資學校管治及行政問題，孫明揚曾承認「無牙力」監管直資學校，當年的說法讓不少教育界人士及公眾驚訝和不能接受。

孫明揚逝世︱退休後仍關心政策發展

孫明揚出任教育局局長期間，曾推出「自願優化班級結構」計劃，減少學校每級班級數目，但引起多間官校反對，前天文台台長林超英當年更就計劃，曾公開要求孫明揚下台。

「孫公」於2012年退休後，不時就政府的政策發表意見，2015 年他在電視專訪中，曾評論教育局推行國民教育，指國民教育其實「無乜必要獨立成科」。

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