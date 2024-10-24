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前列腺癌｜「英國場地單車之神」曾奪6面奧運金牌癌末剩2年命　禍不單行妻子同罹罕見病：世界瞬間崩塌

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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「英國場地單車之神」Sir Chris Hoy早前宣布患上前列腺癌四期。

【前列腺癌／罕見病／多發性硬化症／奧運／場地單車】現年48歲、有「場地單車之神」稱號的單車手Sir Chris Hoy早前宣布患上前列腺癌四期，近日再分享確診經歷，表示目前病情已進入末期，壽命預料僅剩下2至4年，而其妻子早前亦不幸確診罕見病，令情況雪上加霜。雖然如此，夫妻仍決定要樂觀面對，並開始為2名年幼孩子作打算。

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綜合外媒及《CNN》報道，英國單車手Sir Chris Hoy，曾於2004年至2012年間贏得6枚奧運金牌，於英國奧運選手中排名第二，被譽為「場地單車之神」，去年9月他因肩痛求醫，經檢查後確診患上第四期前列腺癌，且已擴散到骨頭，肩膀、骨盆、臀部、脊椎和肋骨都有腫瘤，醫生表示，他的病已經無法痊癒，預料僅可延長生命2至4年。

Sir Chris坦言，當得知患病時感到「世界瞬間崩塌」，不過病後他仍一直積極面對、樂觀面對生活：

我大部分時間都很積極、很快樂。這關乎欣賞生活及尋找快樂，比起奧運及任何東西都重要。

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命運多舛｜患癌後妻子再確診罕見病 

不幸的是，在他得悉患癌1個月後，妻子Sarra再被診斷出患有罕見病「多發性硬化症」，病情無法完全治癒，令Sir Chris再受到雙重打擊。雖然如此，他仍於今年7月於巴黎奧運會擔任廣播員工作，一直到近日才公開自己病情。

消息一出，隨即受到不少網民關注，為了保護年僅9歲的兒子及6歲的女兒，Sir Chris在公開消息前已先向子女解釋自己病情，但亦隱瞞了妻子Sarra的病情，之後亦安排兩星期的「家庭假期」，希望等到公眾注意力減退時，才讓孩子回歸正常生活。而英國首相及不少運動員得悉消息後，亦為Sir Chris送上祝福及鼓勵，同時亦大讚他以開放及積極的態度面對病情，是「為國家做出了巨大的貢獻」。

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相關內容：【前列腺癌】知名兩性作家確診前列腺癌 初期幾乎無症狀有6大徵兆要留心

命運多舛｜前列腺癌早期涉尿道病徵

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命運多舛｜多發性硬化症5大徵狀

據了解，多發性硬化症（MS）患者多為女性，自身免疫細胞會攻擊中樞神經，症狀因人而異，可影響活動能力，需依賴藥物預防發作，但現時的藥物可影響孕婦及胎兒。香港肌健協會曾調查訪問106名患者，79%為女性，平均首次發病年齡為28歲，64%人病發前曾考慮生育，但當中46%因病放棄生育，最多人稱不想連累別人，另有逾半人擔心會懷有畸胎。

中大醫學院內科及藥物治療學系榮休教授、腦神經科專科醫生黃家星表示，MS本身並不影響生育能力，惟患者有不少誤解，該病雖於懷孕期間會減少復發，但停藥有機會反彈，故應與醫生商討及按病情用藥。

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資料來源：BBCCNNIG@Sir Chris Hoy 、IG@

Sarra Hoy

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