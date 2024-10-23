拐帶疑雲︱中西區疑現拐子佬當街捉走小學女生 涉事家長報警呼籲留意
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撰文： 陳麗薇
發布時間： 15 分鐘前
最後更新： 14 分鐘前
【拐帶/中西區/中西區小學】中西區家長留意！有家長稱昨日(22日)放學時段，一名戴草帽的男子，於西環水街疑想捉走其就讀小二的女兒，她即時拍下環境照，並放上網呼籲家長留意，據知涉事學校及家長已報警。
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該消息在網上的Facebook及Whatapp家長群組中瘋傳，附帶兩張西環水街的環境相，消息指昨日下午3時，放學時段，一名戴草帽的陌生男子於水街洗衣工坊(志誠物業旁)嘗試捉走小朋友，相距幾步距離的接送者隨後大聲呼喝對方，該名草帽男用英語說:「You should follow your parents」即向對面馬路方向逃走，該小朋友稱於附近廣豐台見過該男子。
涉事家長指，該草帽男子身高約1.75米、中等身材、約40-50歲、操大陸口音，同行有一名約50-60歲、灰白短頭髮，身高約1.65米的婆婆，涉事家長指「他們事前扮不認識，但事敗後有互相示意小朋友有人湊」呼籲中西區的家長要小心。
據知，涉事家長已報警及通報學校，學校今晨再報警處理。
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