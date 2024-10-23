徐天佑太太店舖被電影公司夾硬闖入拍攝　同業翁子光批評：有人利字當頭中飽私囊

▲ 徐天佑太太投訴其店舖被電影公司夾硬闖入拍戲。

【徐天佑太太 / 徐天佑老婆 / 賀歲片】拍戲是否真的大晒？徐天佑太太Olive Wong在2014年創立天然護膚品牌I Never Use Foundation（INUF），並有3間分店，當中在中環九如坊的概念店，去年更獲商業室內設計室內設計金獎，可見店舖裝修設計出色。

但也或者如此，吸引電影公司取景，不過卻遇上不愉快事件，INUF於官方IG控訴有電影公司硬闖入店拍攝，形容行為「同強姦其實冇分別」。

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▲ I Never Use Foundatio在中環九如坊的概念店。（取自INUF 9UF SHOP 九如坊店Facebook）

攝製組夾硬闖入拍戲

帖文指，有電影公司曾聯絡INUF九如坊店，表示想借用場地拍攝一部賀歲片。公司回覆如要借場需要每小時計算租場費用，以及若有任何損毁都必須由電影公司負責，對方回覆：「器材工作人員唔會入嚟，只係演員入嚟兜幾個圈好快就出返去。」INUF於是回覆，同樣要收1小時借場費，最終雙方未能達成共識而不了了之。

但在昨日（10月22日） ，INUF員工稱下午時份發現電影工作人員在其店外set機拍攝，員工即出外提醒工作人員不可進入店內拍攝。

可是豈料戲組人員竟在店內門邊放下對講機，兩位演員還走入店內兜幾個圈：「個對講機突然勁大聲向演員發出指令，演員又好大聲咁講對白。大佬！我哋上面有兩位客人休息緊㗎！店內工作中嘅同事完全反應唔過來，之後佢哋又再次入嚟做同一樣嘅，有crew仲要話我哋同事影佢哋相，搞到我啲同事好驚。」

▲ 徐天佑與太太Olive Wong。

形容「同強姦其實冇分別」

電影公司硬闖入店過程約10分鐘，INUF形容「同強姦其實冇分別」，指：「這不是普通顧客打卡，而只商業用途，在商言商，就係要計數。我哋打開門做生意，每天交着高昂嘅租金人工水電媒，你哋請個臨記都要封番封利是啩？！」有網民建台方尋求法律協助討回公道。

雖然發文未有開名，但最近「本地製作有限公司」在拍賀歲片《賭鑊金》（暫名），該電影由伍健雄監製、羅耀輝執導，由張繼聰、蔡卓妍主演。

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翁子光批評：有人利字當頭

而身為同行的《踏血尋梅》、《風再起時》導演翁子光，在個人社交平台轉發INUF投訴帖文並發文感慨地稱：「香港拍戲總是預算有限，明白的，為省錢可以做很多說起來羞澀的事，可能是為了電影的製作著想，但是某電影製作公司，以拍攝本地製作為名，製作成本左慳右慳，結果是有人利字當頭，中飽私囊，肉眼可見的把製作做到尷尬的因陋就簡。」

然後，他續指：「而且這種短視的作風，仍可長年不停有新片推出，香港電影業形勢嚴峻，為拍好戲而努力的心，相信其實就是良知，以我所知知、也感動於香港電影工業九成人都是有這底線的，希望極少數（甚至是一間）這類製作單位不會影響香港電影工業的形象。」

▲ 翁子光發文講感受。

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