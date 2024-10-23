資歷做假｜勞工處撤銷100張挖掘機操作員證書　機電署取消相關註冊牌照

▲ 勞工處撤銷100張挖掘機操作員證書。（資料圖片）

廉政公署近日採取兩項大型執法行動，共拘捕148人，涉透過貪污舞弊及造假手段，以虛假工作證明文件騙取挖泥及電工資格認證。勞工處撤銷100張涉案挖掘機操作員證書；機電署取消相關A級電工的註冊牌照。

勞工處表示高度關注事件，今日(23日）撤銷100張涉案挖掘機操作員證書，且已展開調查，檢視有關機構及其職員在舉辦課程時，有否嚴格遵照營辦強制性安全訓練課程的批核條件，強調若發現違規事宜，定必嚴肅處理。

勞工處又指，十分重視強制性安全訓練課程營辦機構的質素及其職員的職業操守，絕不姑息違法及違規行為。正檢視強制性安全訓練課程營辦機構的收生制度，並將參考廉署防止貪污處的意見進一步完善機制，包括優化營辦機構的現行收生程序、檢視機構在舉辦課程時有否嚴格遵照營辦強制性安全訓練課程的批核條件。另會續聯同廉署向所有課程營辦機構及其學員發放宣傳防貪的資訊，以提高防貪意識。

勞工處檢視課程營辦機構收生制度 機電署即時加強審批程序

機電署則稱，在得悉案件後隨即循《電力條例》展開調查，發現有註冊人士以不當方式獲得註冊，已按《電力條例》取消相關A級電業工程人員的註冊牌照。

機電署又指，一直嚴謹審批每宗電業工程人員的註冊申請，除核實申請者的資歷證書和工作經驗證明文件，以確定申請人符合相關法例要求，亦會審查有關證明文件。如有懷疑會要求申請者或簽發證明文件的機構或人士提交額外文件作進一步審查。在得悉案件後亦已即時加強審批程序，包括派員到簽發證明文件的機構辦事處審核，以確認其工作經驗。

根據《工廠及工業經營（負荷物移動機械）規例》（第59AG章）規定，任何人如操作挖掘機，必須已成功完成有關的安全訓練課程及已獲發相關的證書。根據既定程序，有意成為挖掘機操作員的人士可報讀新手操作員訓練課程或資深操作員訓練課程。現時，本港約有1萬名合資格挖掘機操作員。

而要註冊成為A級電業工程人員必須具備相關資歷及工作經驗。資歷方面，申請者一般須持有由職業訓練局舉辦的「電工／電氣打磨裝配工增修課程」合格證書或在職業訓練局舉辦的行業測試中取得合格，以證明達至合適的技術水平。工作經驗方面，申請者一般須受僱為電業工程人員最少5年，包括最少1年電力工作實際經驗。

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