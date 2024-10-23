資歷做假｜勞工處撤銷100張挖掘機操作員證書　稱如有違規必嚴肅處理

▲ 勞工處撤銷100張挖掘機操作員證書。（資料圖片）

廉政公署近日採取大型執法行動，共拘捕111人，涉利用虛假挖泥工作證明文件，詐騙勞工處認可訓練機構發出相關專業證書。勞工處發言人今日（23日）表示高度關注，已展開調查，撤銷100張涉案挖掘機操作員證書。

勞工處指，高度關注有人涉嫌提供及接受利益，協助未合資格的人士報讀資深挖掘機操作員訓練課程。處方已展開調查，檢視有關機構及其職員在舉辦課程時有否嚴格遵照營辦強制性安全訓練課程的批核條件，若發現違規事宜，定必嚴肅處理。

勞工處又指，一直就案件積極配合廉政公署的調查行動，包括提供資料和協助其搜證及執法行動，但由於案件的調查工作仍在進行中，不會就案件內容作進一步評論。

勞工處重申，十分重視強制性安全訓練課程營辦機構的質素及其職員的職業操守，絕不姑息違法及違規行為。正檢視強制性安全訓練課程營辦機構的收生制度，並將參考廉署防止貪污處的意見進一步完善機制，包括優化營辦機構的現行收生程序、檢視機構在舉辦課程時有否嚴格遵照營辦強制性安全訓練課程的批核條件。另會續聯同廉署向所有課程營辦機構及其學員發放宣傳防貪的資訊，以提高防貪意識。

根據《工廠及工業經營（負荷物移動機械）規例》（第59AG章）規定，任何人如操作挖掘機，必須已成功完成有關的安全訓練課程及已獲發相關的證書。根據既定程序，有意成為挖掘機操作員的人士可報讀新手操作員訓練課程或資深操作員訓練課程。現時，本港約有1萬名合資格挖掘機操作員。

資歷做假｜廉署拘148人涉偽造工作證明 獲取挖泥及電工認可資格

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