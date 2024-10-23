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資歷做假｜回應電工資歷做假貪污案　機電署：已取消相關人員註冊牌照

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 2 小時前

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機電署按《電力條例》取消涉案A級電業工程人員的註冊牌照。（資料圖片）

廉政公署近日採取大型執法行動，共拘捕37男，涉利用虛假電工工作證明文件，詐騙機電工程署發出註冊證明書。機電工程署今日（23日）表示非常重視，得悉案件後隨即展開調查，已按《電力條例》取消相關A級電業工程人員的註冊牌照。

機電署指，署方一直全力配合廉署調查工作，在得悉案件後隨即循《電力條例》展開調查，發現有註冊人士以不當方式獲得註冊，已按《電力條例》取消相關A級電業工程人員的註冊牌照。

機電署又指， 一直嚴謹審批每宗電業工程人員的註冊申請，除核實申請者的資歷證書和工作經驗證明文件，以確定申請人符合相關法例要求，亦會審查有關證明文件。如有懷疑會要求申請者或簽發證明文件的機構或人士提交額外文件作進一步審查。在得悉案件後亦已即時加強審批程序，包括派員到簽發證明文件的機構辦事處審核，以確認其工作經驗。

要註冊成為A級電業工程人員必須具備相關資歷及工作經驗。資歷方面，申請者一般須持有由職業訓練局舉辦的「電工／電氣打磨裝配工增修課程」合格證書或在職業訓練局舉辦的行業測試中取得合格，以證明達至合適的技術水平。工作經驗方面，申請者一般須受僱為電業工程人員最少5年，包括最少1年電力工作實際經驗。

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