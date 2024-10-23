資歷做假｜工會譴責工人用假文件騙認證　惟坦言行內散工多難取工作證明

▲ 廉署揭有工程人員涉利用虛假文件，騙取挖泥及電工資格認證。（資料圖片）

廉署揭有工程人員涉利用虛假文件，騙取挖泥及電工資格認證。有工會今日（23日）表示強烈譴責，批評有關人士是害群之馬，但坦言的確有不同情況導致從業員未能取得有效工作證明，繼而或鋌而走險。

香港機電業工會聯合會主席張永豪指，工人未能取得工作證明涉很多可能，包括《電力條例》只要求牌照申請人需有工作證明，但沒要求僱主必須提供，故部分不良僱主因擔心僱員要求加人工或跳槽而拒絕提供。有些工人則只做人工較高的散工，僱傭關係流動，很難要求每個僱主發出工作證明。

他又指，現時經濟不景，建築工程較少，部分工人或因停工要由工地投入電工市場，急需取得牌照以獲高薪。有人就或僅有3年工作經驗，還差2年才符合「電工A牌」的5年要求，但又想早些取牌以方便跳槽，最終選擇行捷徑，「付出少少錢，令以後人工高咗。」他冀機署與業界就完善申請及審批制度交流，人性化處理不同申請。

香港建造業總工會理事長周思傑同樣留意到有工人因做散工難以取得工作證明。他並說「新手牌」挖泥工的人工，較要求3年經驗的「老手牌」低，加上有些人希望取得電牌旁身，但循正常途徑耗時長，最終選擇使用虛假證明文件。他呼籲負責部門加強監管，工人自己也要自律。同時建議放寬初級牌照如中級技工 ，須提供工作證明的要求，以免阻礙新血入行。

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記者︰梁薾心