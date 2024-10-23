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跪地男｜男子當街疑向女友雙膝跪地　網民猜原因：求婚定係吵架？

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發布時間： 45 分鐘前

最後更新： 43 分鐘前

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男子當街雙膝跪地，網民猜原因：求婚定係吵架？

「男兒膝下有黃金」，指不隨便向人下跪。不過近日有網民在Threads上傳圖片指，在凌晨3時，一男子當眾向女子雙膝跪地，女方站在男子面前，左手掩面。

由於無人交代內情，隨即引起網民猜測，有人表示似「14巴港女事件」重演，也有網民認為可能是求婚，眾說紛紜。

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跪地男｜深夜當街雙膝跪地

據圖片可見，一男子雙膝跪於行人路，雙手放置大腿處，頭微微側向左邊，雙眼無神，一副「生無可戀」狀態。至於女子站在男子前方，左手摀嘴掩面。

樓主附文稱：「雖然偷影係仆X咗啲，但係真係好X折墮」，又補充表示當時女子掌摑男子2巴，事發時是凌晨3時。

跪地男｜自稱男子朋友：當晚在求婚

圖片引起大量網民討論，自稱是圖片中男子朋友的網民表示「我朋友黎，佢扮出軌之後條女勁嬲，先跪喺度，之後成班朋友衝出黎，佢就求婚」，有部分網民以如此認為「幾浪漫，跪晒地求婚，個女事主感動到濕晒」，還有人笑稱：「未結婚已經嚇到腳軟」，但被反駁稱並沒有見到戒指，且質疑求婚為何雙腳跪地。

有網民認為這與此前「14巴港女事件」圖片相似，笑問「有冇摑佢十四巴」，樓主回覆稱女子掌摑2巴，「好彩冇14巴」。還有人打趣道「可能人哋飲醉左」、「排緊舞台劇啫」、「佢似係岩岩食完自助餐」。

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