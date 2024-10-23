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西九管理局｜本財年收入按年上升42%　基本營運赤字按年收窄兩成

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 2 小時前

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西九文化區。（資料圖片）

西九文化區管理局2023/24周年報告今日出爐，報告指出，本財政年度，管理局的收入錄得強勁增長，按年上升42%，由7.46億港元增至10.61億港元；基本營運赤字按年收窄2成。

主要表演藝術場地使用率近100%

財政司司長今日向立法會提交管理局周年報告，透露西九文化區的博物館、表演藝術場地及活動共吸引440萬訪客人次，各個場地舉行了超過460場由租場團體主辦的活動。戲曲中心大劇院和自由空間大盒等主要表演藝術場地的使用率接近100%。

此外，截至2024年3月31日，商業租賃組合的出租率已提升至96%。

在企業對企業(B2B) 的收入方面，則按年增長35%，由3.85億港元增至5.18億港元，增長涵蓋籌款、場地租用以至商業租賃等業務；企業對顧客(B2C) 的以入按年增長47%，由1.68億港元增至2.46億港元，主要由門票收入帶動。

4月完成50億元可持續發展表現掛鈎貸款

營運開支方面，管理局表示，透過嚴控成本，將營運開支按年增長控制在12%，由14.64億港元控制至16.39億港元，從而令管理局的基本營運赤字按年收窄兩成，由7.18億元減至5.78億元。

報告又透露，2024年4月，管理局完成為期三年、涉及五十億港元的可持續發展表現掛鈎港元貸款再融資。該筆聯合貸款由十間來自不同地域的銀行參與。「貸款錄得顯著超額認購，顯示銀行業界對管理局的發展前景及實踐使命的能力充滿信心。」

現金及銀行結餘為62億港元

截至本年3月31日，管理局的現金及銀行結餘為62億港元（2023年為75億元），當中包括已提取的10億港元貸款（2023年為10億元）。

唐英年：深信能克服挑戰再搶佳績

管理局主席唐英年提到，港府在2024年7月批准放寬西九「加強財務安排」，准許出售西九原有發展計劃中的住宅單位。這為管理局創造條件，有利融資、引入多元化發展模式，以及開拓更多的收入來源，此策略性的安排讓其更有信心能力砥礪前行，推動西九財務長遠並且可持續地發展。深信西九定能克服一切挑戰，不忘初心，繼續再創佳績。

行政總裁馮程淑儀表示，會多管齊下增強未來財務可持續性，此策略性安排，讓他們有所需的空間和時間，制訂和落實一套全面的商業化和開拓收入來源的策略。

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