外遊注意丨27歲內地醫生馬爾代夫浮潛溺斃　女友含淚控訴3宗罪： 負責人連急救都不懂

【馬爾代夫／浮潛／旅遊意外／民宿】內地一名27歲男醫生近日與女友同遊馬爾代夫，出海時於浮潛活動中溺亡。女友事後哭訴，浮潛活動由下塌的民宿老闆提供，惟出事時工作人員不懂急救，船上亦無急救設備。

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綜合內地傳媒報道，死者為27歲謝姓男子，他於10月10日偕徐姓女友到馬爾代夫渡假，並入住由一對中國夫婦經營的一所民宿。10月13日早上8時許，二人參加由民宿老闆帶團的出海活動，到附近的一個鯊魚點遊玩。惟到達目的地後，徐女稱由於看見水流很急，曾要求要穿救生衣但被拒絕，而她在落水10分鐘後，才發現已失去本在身旁的男友蹤影。徐女指，由於她知道男友與她一樣不懂游泳，因此她當下已十分著急，並希望船上人員幫忙尋人，對方才通知其他遊客返回船上，並開船尋人，約20分鐘後始發現男友浮沉在水面上，惟最終搶救不治。

我當時馬上將男友身上衣服脫掉，為他進行心外壓，我與另一名中國遊客輪流，我那時才發現船上工作人員不會急救，亦沒有急救設施。

外遊注意丨女友含淚控訴3宗罪

徐女指男友讀了8年醫學院才畢業，更是家中的獨子，卻突然在是次外遊中掉命。她含淚指控民宿老闆的3宗罪，包括男友跳下水前根本無人看管，才會失去蹤影；出事後負責人不懂急救外，船上亦沒有急救設施，以及事後更發現涉事民宿無合法經營執照，組織遊客出海的民宿老闆和員工也沒有潛水方面的相關經營資格，但卻帶團潛水。因此，她認為對方要負上刑責，指絕不私了。儘管慘劇發生，但據網上訊息顯示，涉事民宿目前仍顯示為可預訂。

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10月18日，駐馬爾代夫使館發佈提醒稱，近期，馬爾代夫居民島發生數起溺水事故，駐馬爾代夫使館提醒赴居民島中國遊客注意安全。

同場加映: 6步遇溺急救方法

據本港仁安醫院資料顯示，遇溺時呼吸道受阻可致呼吸困難，甚至停止。當身體組織缺氧時，腦部及心臟也會相繼受影響，最後引致呼吸及心臟停止，如不及時急救，腦細胞將遭受無法治癒的損壞，嚴重可導致死亡。以下為對遇溺者的急救方法：

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