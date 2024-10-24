結業潮｜全港最大Big C分店執笠清貨全場85折 記者直擊10大抵買貨品
休閒消費
撰文： 陳蔚嵐
發布時間： 2 小時前
最後更新： 2 小時前
【Big C/減價/結業潮】著名連鎖超市Big C HK，以「超抵」價錢深受市民歡迎，提供多款泰國産品由廚房用品、精美家品以至美妝產品應有盡有。但近日，Big C全港最大分店，位於觀塘的apm 分店將於本月（10月）月底結業。全場貨品，包括多款精美家品、美妝產品、零食及調味料等，都勁減至85折，泰式實木傢俬，包括實木疊桌、餐椅及儲物櫃等大減至8折。
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結業潮︱Big C分店減至17間
著名泰國連鎖超市Big CHK，提供多款泰國産品，包括泰國紀念品、各式零食、飲品、調味料、烹飪食材、香薰精油及美妝產品。Big C Supercenter於1993年成立，總部設於泰國曼谷，是目前泰國的大型百貨零售商，業務遍布泰國、老撾、柬埔寨及越南四個國家。於去年（2023年）進駐香港，可惜受到經濟不景氣及北上消費潮影響，Big C於香港發展的計劃受到影響，分店數量減至17間。
結業潮︱清貨減價全場85折
近日，Big C apm店公佈結業消息，全場正價貨品買滿$80，即享85折優惠。場內泰式實木傢俬則享8折優惠。記者現場直擊，可見大量貨品正進行減價優惠，場內部分貨架已清空，及部分家具已出售。
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十大精選至抵貨品
|排名
|價錢
|貨品
|1
|$6.00
|Chang Soda Water泰象梳打水
|2
|$5.90
|有得解系列飲品：冬瓜茶、菊花茶、仙草清涼爽、甘蔗馬蹄汁
|3
|$11.90
|Tasto鹹蛋辣味薯片
|4
|$9.90
|FUFU 魚脆片：麻辣味
|5
|$21.50
|EURO蛋糕-大理石朱古力味
|6
|$58.00
|華園 金黃牛油蛋卷
|7
|$14.9
|BITEE 薄脆卷
|8
|$12.00
|3D 可愛動物杯
|9
|$10.00/3
|美果 純水 Meko Pure Water
|10
|$65.00/2
|純乳酪雪糕杯-LAVELEE
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精選至抵零食及飲品：
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精選至抵泰式實木家具：
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