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結業潮｜全港最大Big C分店執笠清貨全場85折　記者直擊10大抵買貨品

休閒消費

撰文： 陳蔚嵐

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

Big C全場貨品，包括多款精美家品、美妝產品、零食及調味料等，都勁減至85折，泰式實木傢俬，包括實木疊桌、餐椅及儲物櫃等大減至8折。泰國零食。（TOPick記者攝）

【Big C/減價/結業潮】著名連鎖超市Big C HK，以「超抵」價錢深受市民歡迎，提供多款泰國産品由廚房用品、精美家品以至美妝產品應有盡有。但近日，Big C全港最大分店，位於觀塘的apm 分店將於本月（10月）月底結業。全場貨品，包括多款精美家品、美妝產品、零食及調味料等，都勁減至85折，泰式實木傢俬，包括實木疊桌、餐椅及儲物櫃等大減至8折。

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結業潮︱Big C分店減至17間

著名泰國連鎖超市Big CHK，提供多款泰國産品，包括泰國紀念品、各式零食、飲品、調味料、烹飪食材、香薰精油及美妝產品。Big C Supercenter於1993年成立，總部設於泰國曼谷，是目前泰國的大型百貨零售商，業務遍布泰國、老撾、柬埔寨及越南四個國家。於去年（2023年）進駐香港，可惜受到經濟不景氣及北上消費潮影響，Big C於香港發展的計劃受到影響，分店數量減至17間。

結業潮︱清貨減價全場85折

近日，Big C apm店公佈結業消息，全場正價貨品買滿$80，即享85折優惠。場內泰式實木傢俬則享8折優惠。記者現場直擊，可見大量貨品正進行減價優惠，場內部分貨架已清空，及部分家具已出售。

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十大精選至抵貨品

排名價錢貨品
1$6.00Chang Soda Water泰象梳打水
2$5.90有得解系列飲品：冬瓜茶、菊花茶、仙草清涼爽、甘蔗馬蹄汁
3$11.90Tasto鹹蛋辣味薯片
4$9.90FUFU 魚脆片：麻辣味
5$21.50EURO蛋糕-大理石朱古力味
6$58.00華園 金黃牛油蛋卷 
7$14.9BITEE 薄脆卷
8$12.003D 可愛動物杯
9$10.00/3美果 純水 Meko Pure Water
10$65.00/2純乳酪雪糕杯-LAVELEE

 

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精選至抵零食及飲品：

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精選至抵泰式實木家具：

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