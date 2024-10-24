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外傭便當｜工人姐姐準備返工飯盒　港女打開驚見得白飯超崩潰

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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工人姐姐為僱主準備飯盒，港女打開齋飯無餸超崩潰。

港人聘請外傭，通常也會負責打掃和煮飯。近日有港女讓外傭準備午餐飯盒，工人姐姐表示會按照平日為港媽家人準備的菜式來做，並提到他們平常吃的是「rice」。最後港媽打開飯盒發現只有白飯，笑言「佢冇呃我」。

工人姐姐幫手整飯盒 港女好奇平日菜式獲回覆：rice

該名港女於Threads上發文，分享近日讓外傭準備飯盒一事，並留言「我工人姐姐be like：簡而精」，又上載兩人的對話截圖，圖中可見，港女要求工人姐姐從明天開始，每周二和周四準備午餐飯盒，讓她帶回公司。隨後工人姐姐便表示菜式會按照平日為港女家人所準備的飯盒來煮。她好奇家人吃開的飯餸，便詢問工人姐姐"What she normally eat（她通常吃甚麼）"，對方只回覆"rice（飯）"。

港媽好奇詢問工人姐姐平日為家人準備的菜式，對方卻只回覆「rice（飯）」。（Threads@__429_）

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工人姐姐｜飯盒只見白飯無餸菜 港媽：佢冇呃我

其後，她又上載工人姐姐準備所飯盒照片，只有白飯，沒有任何餸菜，笑指「工人姐姐冇呃我，真係rice」。原來工人姐姐是將飯餸放在另外一層，她最初沒有留意，以為只有白飯：

我呆咗5秒之後發現個飯盒有兩層，啲餸喺另一層（多謝姐姐唔係煮齋白飯畀我）。

港媽打開只見白飯，以為工人姐姐只準備了白飯，但原來餸菜放於飯盒另一層。（Threads@__429_）

工人姐姐｜網民笑言：佢都跟足要求

帖文引來不少網民留言，笑指工人姐姐做足要求，「佢又無錯喎，你都ok佢煮飯」、「笑死，跟足哂要求，要讚」、「齋煮飯都好過煮暗黑料理」、「下次要換個問法，唔好問食咩，要問煮咩」。

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