靚媽賺錢｜4位星媽上榜IG十大吸金KOL　陳凱琳蟬聯冠軍靠7招成功吸客

▲ 三孩之母陳凱琳成為KOL吸金之冠。

【陳凱琳/星媽/KOL】近年不少品牌邀藝人或KOL出Post宣傳產品，為藝人開拓新的吸金渠道，有市場研究公司公佈IG吸金力十大KOL，當中三位星級靚媽躋身五強,，三孩之母陳凱琳蟬聯冠軍。

市場研究公司admanGo早前公布，2024年第三季IG本地品牌內容廣告銷售額最高KOL Top 10，IG擁78.3萬粉絲的陳凱琳（Grace）跟去年一樣居榜首，除了嬰孩用品，Grace亦深受不同類型的廣告商歡迎，早前就為國泰航空公司出Post作宣傳。

▲ 陳凱琳（Grace）深受廣告客戶歡迎！（取自instagram）

第二位就是另一位星媽倪晨曦（Elva），IG擁84萬粉絲的Elva為不少護膚品、手袋和精品首飾拍攝廣告；至於第五位是凍齡型媽陳慧琳（Kelly），兩子之母的Kelly形象健康又正面，早前就為渣打保險拍了新廣告。另外主力教瑜伽的林芊妤（Coffee）排第八名，一眾靚媽的吸金力勁過視后佘詩曼，足證星媽有一定的市場。

十大吸金KOL｜2024年第三季IG品牌最高10名KOL：

第1名 陳凱琳（Grace） 第2名 倪晨曦（Elva） 第3名 張敬軒（Hins） 第4名 鄭秀文（Sammi） 第5名 陳慧琳（Kelly） 第6名 呂爵安（Edan） 第7名 古天樂（Louis） 第8名 林芊妤（Coffee） 第9名 魏浚笙（Jeffrey） 第10名 佘詩曼（Charmaine）

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

2013年港姐冠軍陳凱琳入行初期主力做主持和拍劇，她跟鄭嘉穎的「忘年戀」開花結果，二人於2018年結婚，婚後四年抱三，為照顧家庭陳凱琳其後轉型做KOL，去年有報道指，Grace一年獲32個品牌贊助，勁吸千萬酬勞。此外，她曾奪得年度「品牌最愛」殊榮，現在綜合陳凱琳有7大經營KOL之秘訣。

最新影片：

十大吸金KOL｜陳凱琳7大吸金之道

1. 自家團隊製作短片

陳凱琳花不少心思製作IG短片，擁有自家拍攝團隊的她對短片的剪接、燈光及畫面設計有所要求，Grace曾受訪表示由內容至後期剪片，均由她親自構思。

2. 親自構思「小劇場」

Grace的廣告片不少以小劇場形式拍攝，另外，緊貼社會潮流的她加入熱話元素，譬如「晚安大小姐舞步」、「說話的粵音標示」及「各種舞蹈挑戰」等，可以增加共鳴感。

3. 晒身材拍OOTD片

於時裝界「#OOTD」為熱門的搜尋關鍵字，以「OOTD」（日常穿搭）形式宣傳客戶服飾，再於文末標籤客戶社交帳戶，另外，Grace不介意晒身材拍片，當然受客戶青睞。

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

4. 不介意自我醜化

Grace沒有港姐包袱，拍片時即使面容扭曲兼表情浮誇，也不會介意，她又愛跟朋友拍攝一些搞怪片，有助Grace保持人氣。

5. 聯乘KOL及藝人

近年Grace跟其他KOL聯乘合作，包括容可兒（雪姨）、倪安慈（阿慈）、張殷瑞（Harrison）以及「俄仔」Ansheles（Artem Ansheles），有助產生更多火花，以免令觀眾感納悶。

6. 全家出動拍廣告吸金

除了跟丈夫鄭嘉穎、3名愛兒「一家五口」粉墨登場拍廣告外，由於曾傳出Grace並非父母親生，連帶父母也引來外界關注，故Grace曾跟父母一起拍攝廣告，變相令廣告客源擴闊。

7 頻繁更新IG維持人氣

Grace幾乎每日都更新其IG，其帖文分享生活、旅遊點滴以及湊仔日常，內容豐富，亦可以有助增加IG人數。

親子好去處︱陳凱琳單拖攜兩子玩轉南丫島 攀岩划艇+認識昆蟲+探索大自然

靚媽陳凱琳以身教兒仔做善事 童星黃梓樂暑假密密接Job

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】