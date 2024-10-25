  • 27°C
香港時間：20241025日 (五) 19:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 施政報告2024 乳癌 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

高膽固醇｜46歲女為減肥狂吃1類肉竟血脂膽固醇超標　醫生警告：腎衰竭風險恐增40%

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 28 分鐘前

分享：

分享：

熱門 施政報告2024 乳癌 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

46歲女為減肥狂吃1類肉，竟血脂膽固醇超標，醫生警告：腎衰竭風險恐增40%。

【減肥／高血脂／高膽固醇／腎衰竭】減肥時要注意飲食。台灣一名46歲女子為減肥補充蛋白質，狂吃1類肉，結果體重不僅沒下降，反而導致高血脂、高膽固醇。醫生警告，過量食用這類肉，腎功能受損風險恐增40%。

最新影片推介：

Sick問識答
Sick問識答｜矯齒做漏一步前功盡廢 牙醫拆解箍牙黃金期+6大迷思

高膽固醇｜1類肉致高膽固醇高血脂

台灣減重醫生蕭捷健在Faceboook個人專頁分享，該名46歲女子為了減肥補充足夠的蛋白質，狂吃紅肉，特別是牛排，結果她的體重不僅沒有下降，反而出現高膽固醇和高三酸甘油脂。醫生指出，這些情況都會增加心血管疾病的風險。

蕭捷健醫生引述2016年於《Journal of the American Society of Nephrology》刊登的一份研究，分析「紅肉攝取與末期腎病風險」之間的關係。研究團隊追蹤了63,257名45至74歲的中國成年人，結果發現多吃紅肉的人士，腎功能惡化的風險比少吃紅肉的人高出40%，恐引發腎衰竭。

他强調，攝取蛋白質固然重要，但必須選對蛋白質來源，避免讓紅肉傷害腎臟健康，於是他建議該名女子將紅肉換成豆腐等植物性蛋白。

約一個多月後，該女子成功由87.2kg（約192磅）減至81.7kg（約180磅），體重下降約6kg（約13磅），而且其腎功能及高尿酸的問題都改善了，膽固醇、三酸甘油脂也降回正常值，整體患心血管疾病的風險也有所下降。

點擊圖片放大
+2

同場加映：10種天然「超級食物」

綜合外媒報道，營養雜誌《Today’s Dietitian》聯同健康公關機構Pollock Communications，於今年初向全球564名註冊營養師進行年度「營養趨勢」調查，挑選出10種天然「超級食物」：

點擊圖片放大
+11
+10

調查亦指出，「植物性飲食」在全球上變得越來越普遍，目前排名第2，稍低於「間歇性斷食」；大部分註冊營養師建議大家，每日多攝取植物性食物、提升膳食纖維攝取、限制加工食物及快餐的攝取，有助於提升整體身體健康。

同場加映：11種食物可以幫助降低膽固醇

哈佛醫學院曾於2021年發布，11種食物可以幫助降低膽固醇。哈佛醫學院表示，這些食物會以不同形式阻止身體吸收膽固醇，或將其加速排出體外，從而減低患上心血管疾病的風險，預防中風、糖尿病、心臟病等疾病。若想改善膽固醇超標，日常飲食方面可以選擇這11種食物。

點擊圖片放大
+12
+11

資料來源：台灣減重醫生蕭捷健《Journal of the American Society of Nephrology》

——

相關報道：

降膽固醇｜30歲男吃3款清淡食物竟患三高　醫生：比高油高鹽危害更大

高膽固醇｜因擔心副作用拒服膽固醇藥　反令心腦血管病風險大增

腎病危機︱護士排出蛋白尿揭「腎功能衰退」　2星期極速康復揭因1件事患病

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

飲食攻略｜醫生推薦1種根莖類蔬菜防4種癌　胃癌死亡率大減30%食足2個月可改善膽固醇【附食用4大功效】
12:54 2024/09/24
飲食攻略｜醫生推薦1種根莖類蔬菜防4種癌　胃癌死亡率大減30%食足2個月可改善膽固醇【附食用4大功效】
長壽飲食｜沖繩是全球100歲人瑞最集中地區　揭秘琉球飲食法助降體脂/血糖/膽固醇
17:00 2024/08/23
長壽飲食｜沖繩是全球100歲人瑞最集中地區　揭秘琉球飲食法助降體脂/血糖/膽固醇
傷腎陷阱｜醫生盤點5大超傷腎食物　5成腎病早期無先兆：2部位傳臭味速求醫
18:57 2024/08/20
傷腎陷阱｜醫生盤點5大超傷腎食物　5成腎病早期無先兆：2部位傳臭味速求醫

你可能感興趣

飲食攻略｜醫生推薦1種根莖類蔬菜防4種癌　胃癌死亡率大減30%食足2個月可改善膽固醇【附食用4大功效】
12:54 2024/09/24
飲食攻略｜醫生推薦1種根莖類蔬菜防4種癌　胃癌死亡率大減30%食足2個月可改善膽固醇【附食用4大功效】
長壽飲食｜沖繩是全球100歲人瑞最集中地區　揭秘琉球飲食法助降體脂/血糖/膽固醇
17:00 2024/08/23
長壽飲食｜沖繩是全球100歲人瑞最集中地區　揭秘琉球飲食法助降體脂/血糖/膽固醇
傷腎陷阱｜醫生盤點5大超傷腎食物　5成腎病早期無先兆：2部位傳臭味速求醫
18:57 2024/08/20
傷腎陷阱｜醫生盤點5大超傷腎食物　5成腎病早期無先兆：2部位傳臭味速求醫
健康問題 減肥 養生 網絡熱話 膽固醇

最高瀏覽

急症室最長等候時間（10月25日 時間16:05）
急症室最長等候時間（10月25日 時間16:05）
收生漏洞｜罕有13名非日校DSE考生奪高分　吳寶城：自修生報考程序把關要做好
收生漏洞｜罕有13名非日校DSE考生奪高分　吳寶城：自修生報考程序把關要做好
打風潭美│天文台料一號風球至少維持至明早6時　視乎風力變化或明日日間改掛三號
打風潭美│天文台料一號風球至少維持至明早6時　視乎風力變化或明日日間改掛三號