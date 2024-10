高膽固醇｜46歲女為減肥狂吃1類肉竟血脂膽固醇超標　醫生警告：腎衰竭風險恐增40%

▲ 46歲女為減肥狂吃1類肉,竟血脂膽固醇超標,醫生警告:腎衰竭風險恐增40%。

【減肥/高血脂/高膽固醇/腎衰竭】減肥時要注意飲食。台灣一名46歲女子為減肥補充蛋白質,狂吃1類肉,結果體重不僅沒下降,反而導致高血脂、高膽固醇。醫生警告,過量食用這類肉,腎功能受損風險恐增40%。

高膽固醇|1類肉致高膽固醇高血脂

台灣減重醫生蕭捷健在Faceboook個人專頁分享,該名46歲女子為了減肥補充足夠的蛋白質,狂吃紅肉,特別是牛排,結果她的體重不僅沒有下降,反而出現高膽固醇和高三酸甘油脂。醫生指出,這些情況都會增加心血管疾病的風險。

蕭捷健醫生引述2016年於《Journal of the American Society of Nephrology》刊登的一份研究,分析「紅肉攝取與末期腎病風險」之間的關係。研究團隊追蹤了63,257名45至74歲的中國成年人,結果發現多吃紅肉的人士,腎功能惡化的風險比少吃紅肉的人高出40%,恐引發腎衰竭。

他强調,攝取蛋白質固然重要,但必須選對蛋白質來源,避免讓紅肉傷害腎臟健康,於是他建議該名女子將紅肉換成豆腐等植物性蛋白。

約一個多月後,該女子成功由87.2kg(約192磅)減至81.7kg(約180磅),體重下降約6kg(約13磅),而且其腎功能及高尿酸的問題都改善了,膽固醇、三酸甘油脂也降回正常值,整體患心血管疾病的風險也有所下降。

同場加映:10種天然「超級食物」

綜合外媒報道,營養雜誌《Today’s Dietitian》聯同健康公關機構Pollock Communications,於今年初向全球564名註冊營養師進行年度「營養趨勢」調查,挑選出10種天然「超級食物」:

調查亦指出,「植物性飲食」在全球上變得越來越普遍,目前排名第2,稍低於「間歇性斷食」;大部分註冊營養師建議大家,每日多攝取植物性食物、提升膳食纖維攝取、限制加工食物及快餐的攝取,有助於提升整體身體健康。

同場加映:11種食物可以幫助降低膽固醇

哈佛醫學院曾於2021年發布,11種食物可以幫助降低膽固醇。哈佛醫學院表示,這些食物會以不同形式阻止身體吸收膽固醇,或將其加速排出體外,從而減低患上心血管疾病的風險,預防中風、糖尿病、心臟病等疾病。若想改善膽固醇超標,日常飲食方面可以選擇這11種食物。

