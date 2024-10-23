僭建｜元朗獨立屋天台重新搭建僭建物　業主屢不遵從清拆令被罰款逾8萬元

▲ 元朗一名業主屢不遵從清拆令被判罰款逾八萬元。（資料圖片）

元朗一名業主由於一直不遵從根據《建築物條例》（第123章）發出的清拆令，涉及在履行清拆令後被發現重新搭建僭建物，本月初於屯門裁判法院被定罪及判罰款逾8萬元。

有關個案涉及元朗一幢獨立屋天台及地下的兩個僭建物，面積合共約33平方米。該等僭建物並無事先獲得屋宇署的批准及同意，屋宇署遂根據《建築物條例》第24（1）條向有關業主發出清拆令。

由於該名業主沒有履行清拆令，故曾遭屋宇署檢控，並被法庭定罪及判罰款逾6,000元。該名業主被檢控後曾清拆其中一個僭建物，即位於天台的僭建物，但後來又被發現在該天台重新搭建僭建物。由於該名業主仍不履行清拆令，屋宇署遂再次提出檢控。

該名業主於本月4日在屯門裁判法院再次被定罪及判罰款合共83,600元，當中53,600元屬就罪行持續的日數所判的罰款。

根據《建築物條例》，任何人無合理辯解而沒有遵從清拆令，一經定罪，最高可處罰款20萬元及監禁1年，及可就罪行持續的每一天另處罰款2萬元。

屋宇署發言人今日（23日）表示，僭建物可導致嚴重後果，對於一直不遵從清拆令的業主，屋宇署會繼續採取執法行動，並會再次提出檢控，以保障樓宇安全。

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