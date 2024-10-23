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自由行擴大｜本港第3季個人遊新增城市旅客近14.4萬人次　按年增16.3%　

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 58 分鐘前

最後更新： 46 分鐘前

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本港第3季個人遊新增城市旅客近14.4萬人次，按年增16.3%。（資料圖片）

「個人遊」計劃早前進一步擴展至多10個內地城市。文化體育及旅遊局今日（23日）表示，今年第3季，來自新增城市的訪港旅客按年同期增16.3%，至近14.4萬人次。

文體旅局局長楊潤雄書面回覆立法會議員質詢時指，「個人遊」計劃自今年3月6日擴展至青島市及西安市，並於5月27日進一步擴展至太原市、呼和浩特市、哈爾濱市、拉薩市、蘭州市、西寧市、銀川市和烏魯木齊市。計劃目前在內地59個城市推行，涵蓋全國所有省會城市。

他續指，今年第三季，來自該10個城市的訪港旅客近14.4萬人次，較去年按年同期的近12.4萬人次，上升約16.3%。其中，今年7月有49,274人次，按年增近19.8%；8月59,471人次，按年增近24.7%；9月35,039人次，按年增約0.61%。

 來自10個新增內地個人遊城市的訪港旅客總人次
 7月8月9月
2023年41,14747,69634,826
2024年49,27459,47135,039
2024年第3季與2023年同期比較+16.3%

楊潤雄稱，為吸引更多來自該10個城市的居民訪港，文體旅局與旅發局推出了一連串宣傳推廣工作，包括他在今年3月中率團到青島和西安舉辦簡報會，推介香港最新旅遊產品，共逾100間當地媒體及業界代表參與。旅發局亦在兩地的熱門商圈推出戶外廣告等宣傳，介紹香港旅遊新體驗，總曝光為2,380萬人次。

另他提到，旅發局自4月起，通過旅行社與航空公司，向十市旅客派發合共近3萬份、每份價值200元的「自在啟程，優遊香港」折扣優惠券，刺激旅客來港消費；6月安排20名來自太原等8個城市的業界代表到深度探索香港地道文化；6月下旬至8月中旬，聯同特區政府相關駐內地辦事處，到訪哈爾濱、蘭州和烏魯木齊等城市參展等，向當地居民展示香港全年的特色活動，以及暑假期間的特別節目和優惠。活動覆蓋700多萬人次，總曝光超過1,800萬人次。

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