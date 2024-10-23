立法會選舉｜曾國衞：續以「接地氣」手法宣傳　狄志遠憂投票率偏低影響認受性

▲ 政制及內地事務局局長曾國衞。（彭大偉攝）

立法會選舉明年舉行，政制及內地事務局局長曾國衞表示，會繼續以各種創新多元和「接地氣」的手法向市民宣傳。

曾國衞回應立法會議員吳秋北口頭質詢時表示，明年立法會選舉的宣傳，務求推出更多亮點活動以營造濃厚的選舉氛圍，一方面增強市民對選舉的認知，同時提高他們對選舉的關注度和參與度。

按實際情況考慮引入適當智能技術

他續指，目前正就各選舉流程進行全面梳理，並按實際情況考慮引入適當的資訊科技和智能技術。惟在考慮各具體安排時，亦需要在科技應用、效率提升、安全穩妥、私隱保障和公眾觀感等各方面作全盤考慮，並取得恰當平衡以確保選舉安全有序進行。稍後當有具體安排時會再行向立法會諮詢各位議員的意見。

社福界狄志遠認為，上次立法會選舉的投票率偏低，擔心會影響認受性，關注政府有無措施提升投票率。

曾國衞表示不認同投票率偏高或偏低，強調政府亦無硬指標，又指政府在完善選舉制度後，透過更多宣傳教育，讓市民明白投票所選出的愛國愛港人士，能幫助香港發展及改善民生，日後政府會繼續加強宣傳工作。

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