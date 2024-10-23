無處不旅遊｜旅議會跨界別特色團　APP上架吸內地客

▲ 旅議會夥跨界別即日起最少14條特色深度遊行程在中國移動應用程式上架。（朱永倫攝）

為推動「無處不旅遊」，旅議會夥跨界別即日起最少14條特色深度遊行程在中國移動應用程式上架，供內地旅客參加，主題包括美酒、貝聿銘展覽等，冀藉中國移動坐擁10億用戶吸旅客。

14行程部分包住宿 二人2760元

旅議會聯同酒店、零售業與內地電訊商中國移動合作，推出推「盛事旅遊Link滿Fun」計劃，將本地特色旅行團行程在中國移動內地版的應用程式上架，暫推出14條行程，分為一天遊或兩日一夜，團費介乎300至2,760港元不等，應用程式同時接受用戶使用帳戶中的積分兌旅遊產品。

計劃亦與本地5間商場合作，帶團到商場購物，商場會提供專人接待，並向旅客贈送小禮物及提供消費優惠。

行程內容包括以美酒為主題的《酒遍全香港》，雙人遊包一晚住宿，到訪香港美酒佳餚巡禮、充滿20年代紐約風格的酒吧等，二人團費2,760港元。

另一款《香港離地之旅》則以著名建築師貝聿銘為主題，參觀其設計的中銀大廈等中環商廈，再訪西九貝聿銘展覽，以及中環國際金融中心等，並入住美荷樓，兩日一夜，每位700多港元。

深度遊配合盛事 逛商場谷消費

旅議會總幹事楊淑芬指，議會鼓勵會員旅行社設計具香港特色深度遊行程，並配合盛事活動，同時安排旅客到不同地區的商場遊覽消費，既為旅客帶來更豐富多元化的體驗，亦有助刺激本地消費及帶動經濟，同時透過與不同業界機構協作，共同拓展商機。

香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，現時零售業生意不景，不擔心新計劃下旅客不消費，以致商場白忙一場，強調期望透過計劃建立口碑，讓旅客體驗本地優質服務，向親友推廣並「做好個市」。

旅遊界立法會議員姚柏良指，以往旅行團與酒店、零售業只有簡單串連，「只是到不同商店購物及食團餐」，現時是昇華版串連，為旅客提供一連串優質旅遊體驗。他指，中國移動不收取上架費，能令旅行社利潤經濟效益最大化，今次合作有如「插上科技的翅膀」。

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記者：陳麗娜