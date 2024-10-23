青年宿舍｜九龍城富豪東方酒店轉為青年宿舍設160宿位　將安排住戶參觀駐港解放軍營【附申請方法】

▲ 九龍城富豪東方酒店獲批准轉作青年宿舍。（資料圖片）

民政及青年事務局宣布，九龍城富豪東方酒店獲批准轉作青年宿舍，相關項目共有80個房間，可提供最多160個宿位。宿舍將安排住戶參觀駐港解放軍營及體驗中國傳統藝術文化等活動，認識國情。

80間房間最多設160宿位 每月宿費4,500至4,650元

民青局今日（23日）向仁愛堂有限公司批出「將酒店和旅館轉作青年宿舍用途的資助計劃」下第5個項目，新項目由仁愛堂與富豪酒店集團合作推出，項目名稱為「YOT Hub 仁愛龍城青年宿舍」。

民青局介紹，項目特色包括透過提供培訓課程、交流活動和實習計劃，加強青年租戶對國家發展機遇的了解，並會舉辦理財課程、職業發展工作坊和心理健康講座等活動，為青年提供不同方面的自我增值及支援服務。此外，仁愛堂會組織青年服務隊，邀請青年共同策劃社區活動，並會定期安排不同類型的義工服務，鼓勵他們貢獻社會，從而建立對社會的歸屬感和責任感。

1年內須參加200小時活動 設「從企業領導看大灣區」對談活動

根據青年宿舍官網介紹活動計劃內容，稱宿舍目標鼓勵青年人發揮正能量，並建立正面友善的宿舍環境，期盼青年人居於宿舍期間，從「身份建立」、「服務社區」、「自我增值」及「青年主導活動」中成長及回饋社會，要求入住青少年必須在一年內累積200小時「STAY FUN」時數，並透過積分計劃為青年提供各類型多元化的支援知識和技能訓練。

其中一項主題活動為「國情認識活動」，包括安排入住青少年透過「參觀駐港解放軍總部／軍營」及「中國傳統藝術文化體驗工作坊」認識國情，以及透過「與主席／CEO對談」，安排住戶參加「從企業領導看大灣區」為題的「真人圖書館」活動，另設交流及實習計劃。

自我認識「E人」、「I人」 冀鼓勵青年人發揮正能量

至於「自我增值活動」主題包括安排住戶透過自我認識小組，了解自己是「E人」或「I人」，從而作生涯發展。

新項目每間房「入住許可費」為每月9,000元至9,300元，即個人宿費介乎4,500元至4,650元，視乎房間面積差異、樓層高低及房間方向等因素釐訂。合資格申請人須於網上填妥及遞交入住申請表格，由接獲申請至完成審批大約需時30個工作天。青年宿舍申請人須符合下列申請資格：

為香港永久性居民；

於截止申請日期當日，年滿18但未滿31歲；

為在職人士 (全職 / 兼職 / 自僱均可)；

符合青年宿舍計劃的收入水平及總資產淨值上限，一人申請收入水平上限為2.8萬元、總資產淨值上限為39.8萬元；二人合併申請收入水平上限則為5.6萬元，總資產淨值上限為79.6萬元，以及不可擁有任何在香港的住宅物業

民青局：交通便利配套完善 宿舍活動有助擴闊視野

民青局表示，「YOT Hub 仁愛龍城青年宿舍」位處交通便利且社區配套設施完善，不但為青年締造舒適的居住環境，更透過不同類型的自我增值活動，讓青年擴闊視野和協助他們實現個人發展目標。局方很高興資助計劃繼續獲得酒店和旅館業界的支持，為年輕人提供有利環境，讓他們對未來抱有盼望。民青局會繼續和理念一致的相關持份者合作推展青年宿舍項目。

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