啟德郵輪碼頭｜議員嘆商舖5隻手指數得晒　楊潤雄：碼頭定位不是商場

▲ 文化體育及旅遊局局長楊潤雄。（彭大偉攝）

文化體育及旅遊局局長楊潤雄稱，啟德郵輪碼頭的定位是基建設施，而非商場，附屬商業設施佔比較小，認為若將地方改為商場，「除非大改動，否則好難做。」

選委界立法會議員陳月明今日在立法會提出口頭質詢，關注啟德郵輪碼頭發揮不到應有作用，與尖沙咀海運碼頭相比，仍有很大改善空間，直言「碼頭位置非常優越，有硬件亦都有靚海景，但好遺憾，附屬的商業區非常非常的慘淡，鋪頭我5隻手指數得晒。」

楊潤雄回應指，直接比較兩個碼頭不公平，而且尖沙咀海運碼頭只能停泊9萬噸以下的中小型郵輪，郵輪的樓面作商業用途，惟啟德郵輪碼頭是專門停泊大型郵輪，可同時容納兩艘總噸位達22萬噸的大型郵輪。

考慮能否設停機坪發展低空經濟

民建聯立法會議員梁熙認為，全方位發展郵輪經濟要做到上天下海，建議在啓德碼頭發展低空經濟，讓旅客乘坐直升機觀光維港。

民建聯立法會議員陳恒鑌則關注啟德郵輪碼頭的交通安排，提議在附近增設水上的士，增加交通方便性。

楊潤雄重申，碼頭定位是基礎設施，碼頭天台都是公園、商業面積較少，不過正研究公園的承托力等指標，考慮能否設停機坪發展低空經濟。

至於增設水上的士的建議，楊說，現時已有北角觀塘渡輪的服務會在星期六及日會延伸至啟德跑道公園的碼頭提供服務。

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