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電單車男｜電單車男隧道用手機　近20秒未抬頭看前路超危險

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電單車男隧道用手機，近20秒未抬頭看前路，網民：有時怪誰？

駕駛時一心二用十分危險，稍有不慎就有可能危及生命。

近日，有巴士乘客在Threads上傳影片，斥責電車司機與隧道行駛期間，單手駕駛車輛，另一隻手使用電話，疑似回覆短訊，危險駕駛長達近20秒，乘客附文「忙到單手揸26邊覆WhatsApp，有時怪誰」。此時引發網民熱議，譴責男子行為害人害己。

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  • 一男子於隧道單手駕駛電單車，並使用手機。（取自Threads）
  • 男子疑似正在進行截圖。（取自Threads）
  • 手機界面顯示疑似是Whatsapp。（取自Threads）
  • 影片最後，男子加速行駛離去。（取自Threads）

電單車男｜不看前路看手機

據影片可見，一輛電單車提速駛入畫面，只見司機單手駕駛車輛，另一隻手在使用手機，手機界面疑顯示為短訊頁面，還能見到其間切換不同應用程式及截圖的畫面。

視頻長達17秒，其間司機一直在使用電話，未抬頭留意隧道交通情況，後電單車加速行駛離開畫面，實際使用電話時間應該更長。

電單車男｜網民怒斥：出事唔好怪人

許多網民批評電單車司機的危險行為，「真係危險」、「揸車咪X睇手機啦」、「成個過程佢應該無望過前面」、「前車急停或收慢佢未必睇到」、「條命就自己嘅，出事唔好怪人就得，最好就自炒唔好害人啦」、「最怕佢撞到其他人」、「舉報佢，其實係救佢一命」，但也有人表示「真係危險，但都係為搵食」。

其實，根據香港法例第374G章《道路交通（交通管制）規例》第42（1）g條，駕駛者不得：

  • 以他本人手持或置於他的頭與肩膀之間的方式使用流動電話。
  • 以他本人手持的方式使用任何其他電訊設備。
  • 以他本人手持的方式使用流動電話的任何附件，或任何其他電訊設備的任何附件。

違者可被罰款港幣2,000元。

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