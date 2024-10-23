食安問題｜美國麥當勞爆集體食物中毒至少49人不適1人亡　全部曾進食「足三兩」漢堡

【美國麥當勞集體食物中毒／美國麥當勞大腸桿菌/美國麥當勞漢堡包】美國麥當勞爆食安問題，當地逾多人進食「足三両」漢堡後感染大腸桿菌，其中1名長者死亡、10人需要住院，經調查後懷疑漢堡內洋蔥受污染肇禍，多處緊急停售相關產品，而台灣及本港麥當勞亦就此作出回應。

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美國疾病控制及預防中心（CDC）昨日（22日）公布消息，指美國連鎖快餐店麥當勞逾10個州分店爆集體食物中毒，其中科羅拉多州及內布拉斯加州的患病率最高，羅拉多州有27宗個案，另外內布拉斯加州則有9宗，其餘洲分包括堪薩斯州、艾奧瓦州、蒙大拿州、密蘇里州和猶他州等。

CDC表示，目前最少49人進食「足三両」漢堡後感染志賀毒素大腸桿菌（O157:H7），目前約10人住院，其中包括一名兒童出現出血性腹瀉、溶血性尿毒症候群（hemolytic uremic syndrome, HUS）、小血管受損，另有1名科羅拉多州長者死亡，當局正展開調查，目前尚未確定成因，不過食品及藥物管理局初步調查顯示懷疑是洋蔥受到污染，而美國麥當勞發出聲明亦表示，洋蔥絲可能是肇事源頭，而農業部則就牛肉方面調查。

美國麥當勞集體食物中毒｜呼籲當地顧客出現不適盡早求醫

據了解，事發後麥當勞向疾病預防控制中心報告提交報告，聲稱已下架這些漢堡的原料，多個州分已將不再銷售停售相關產品，當局亦呼籲大眾假如出現腹瀉和發燒超過 102°F、腹瀉超過3天且沒有改善或出現血性腹瀉、頻繁嘔吐無法控制、出現脫水跡象，如排尿不足、口乾舌燥及站起來時感到頭暈等請盡情求醫。

美國麥當勞集體食物中毒｜香港麥當勞回應：可繼續安心食用

TOPick向香港麥當勞查詢，公司發言人則回應指 ，公司一向秉承嚴謹的食品安全標準，有關受影響之產品及食材只用於美國當地部分地區的餐廳，完全不涉及香港麥當勞的產品及食材，因此本港顧客可繼續安心食用，不過對於本港洋蔥來源地等資料，目前則未有更多資料可供補充。

台灣麥當勞方面亦作出回應，指當地相關產品所使用的切絲洋蔥，原料由新西蘭進口，牛肉餅原料則來自巴拉圭、新西蘭和澳洲，來源均與美國不同，原料亦均符合相關標準，呼籲當地顧客人安心食用。

美國麥當勞大腸桿菌｜6大食物類別易致食物中毒

台灣營養師高敏敏曾在Facebook專頁中表示，通常細菌性食品中毒原因來自於生鮮海產、貝殼類、肉製品、蛋製品、乳製品、飯盒及生菜沙律、澱粉類製品、低酸性罐頭食品、香腸及火腿等肉類加工品等。這些食物都會容易滋生不同細毒、病毒、天然毒或化學物質，而導致食物中毒。

高敏敏補充，常造成食物中毒的主要物質包括：

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細菌： 常見的致病菌有腸炎弧菌、沙門氏桿菌、病原性大腸桿菌、金黃葡萄球菌、仙人掌桿菌、霍亂弧菌、肉毒桿菌等

常見的致病菌有腸炎弧菌、沙門氏桿菌、病原性大腸桿菌、金黃葡萄球菌、仙人掌桿菌、霍亂弧菌、肉毒桿菌等 病毒： 例如諾如病毒

例如諾如病毒 天然毒： 如植物性毒素、麻痺性貝毒、河豚毒、組織胺、黴菌毒素等

如植物性毒素、麻痺性貝毒、河豚毒、組織胺、黴菌毒素等 化學物質：如農藥、重金屬、非合法使用之化合物等

美國麥當勞漢堡包｜產志賀毒素大腸桿菌5大病徵

據衞生防護中心資料顯示，大多數大腸桿菌菌株都沒有害處，但某些菌株，如產志賀毒素大腸桿菌，則能產生強烈毒素，並可引致嚴重的食物傳播疾病。在眾多產志賀毒素大腸桿菌的菌株中，最為人熟悉的是大腸桿菌O157：H7血清型。

產志賀毒素大腸桿菌感染的病徵包括腹痛和腹瀉，甚至出血性腹瀉，亦可能會出現發燒和嘔吐。少數病人的感染可能會發展為危及生命的併發症，例如在幼童出現引致腎衰竭的「溶血性尿毒綜合症」。任何年齡的人士均有可能受到感染。雖然幼童和長者會較多出現嚴重病情，但即使是年紀較大的健康兒童及成年人亦可能出現嚴重感染。

產志賀毒素大腸桿菌感染的病徵包括：

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產志賀毒素大腸桿菌感染主要由進食或飲用受污染的食物，如生或未經煮熟的免治肉類、受污染的蔬果、未經消毒的奶類製品等。該病亦可透過糞口途徑在人與人之間直接傳播。來自被污染的飲用水和遊憩用水的水源性傳播均曾有報告。此外，直接接觸農場動物或其周圍環境也是產志賀毒素大腸桿菌感染的一個重要風險因素。

資料來源：衞生防護中心、食安中心、美國疾病控制及預防中心（CDC）

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