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親子好去處｜屯門公眾騎術學校免費開放日　騎小馬體驗/馬術示範/零距離合照

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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屯門公眾騎術學校於11月10日舉辦開放日，設有一系列活動，包括試騎小馬。

【親子免費好去處/屯門騎術學校開放日】想帶小朋友體驗馬術的機會來了！賽馬會屯門公眾騎術學校為慶祝成立30週年，將於11月10日舉辦免費開放日，小朋友可與馬匹打卡之餘，還可以試騎小馬及體驗馬匹模擬器！

屯門公眾騎術學校開放日｜零距離接觸小馬

為慶祝香港賽馬會慶祝成立140週年暨屯門公眾騎術學校成立30週年，屯門公眾騎術學校將於11月10日（星期日）舉辦免費開放日，讓大家了解學校的日常運作，當日設有不少活動，包括試騎小馬、馬匹模擬器體驗、參觀馬房、迷你小馬拍照、馬術項目示範及攤位遊戲等，當中有部分收費項目需提前預約，名額有限，額滿即止。

除了一系列的馬術活動外，還有迷你高爾夫競技、虛擬高球顯實力、歡樂時光留倩影及特色匙扣工作坊，大人小朋友也可以一同參與！

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屯門公眾騎術學校開放日｜康文署同日舉辦4大活動

另外，協辦機構康文署亦分別在屯門公眾騎術學校及毗鄰的屯門康樂體育中心射箭暨門球場準備了一系列活動，如箭藝繽紛展同樂、開心童聚彈彈跳、活力木球長幼宜及懸浮標靶考眼力，讓家長和小朋友共渡愉快假日！

屯門公眾騎術學校開放日
日期：2024年11月10日（星期日）
時間：11:30-18:00
地點：屯門公眾騎術學校 新界屯門龍門路地段45號

屯門康樂體育中心射箭暨門球場活動
日期：2024年11月10（星期日）
地址：屯門龍門路54號

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