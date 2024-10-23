維園年宵｜多個乾貨攤位以貼近底價成交　檔主指成交價創新低料生意受北上消費影響

▲ 明年維園農曆年宵市場攤位第二日競投。（陳靜儀攝）

2025年維園農曆年宵市場攤位競投今日（23日）來到第二日，早上競投部分乾貨攤位。今年維園年宵新增大型乾貨攤位，最高以近3萬成交，另有不少普通乾貨攤位以貼近底價成交。有檔主相信，維園仍有熱愛年宵氣氛的港人捧場；亦有檔主形容成交價「未試過咁低」，預計生意額受市民北上消費影響。

維園年宵市場合共有395個攤位，包括有50個大型乾貨攤位，以及166個普通乾貨攤位。今早競爭氣氛淡靜，據記者觀察，不足百人到場競投，上午20個大型乾貨攤位競投，當中4個以底價成交，最高為29500元。另有多個普通攤位以9800元，貼近底價8540元交易。

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以2.8萬投得兩個相連、鄰近港鐵銅鑼灣站入口的大型乾貨攤位的陳先生表示，已在維園擺檔10多年，透露疫情前需花十多萬才投得普通攤位；現時攤位面積倍增，仍能以低一截價錢投得，形容「競爭絕對唔激烈」。他續指，不少同業今年較審慎，如要花3至4萬競投，未必能回本，相信是競爭未有以往激烈的原因之一。

經營食品公司的陳先生指，只售賣食品較單一，將新增以幸運及生肖為主題的飾物吸客，定價20至30元，指「香港人好唔開心，想帶多啲開心嘅嘢俾人（市民）」。他透露，將投放8至10萬入貨，對回本有信心。被問到是否擔心市民北上消費影響銷情，陳先生認為年宵一年一度，形容維園是開心的地方，相信港人喜歡年宵氣氛，即時平時會北上，新年期間都會「去少次」。

鍾小姐以2.3萬投得大型乾貨攤位，為大型乾貨攤位第二高價。鍾小姐同樣在維園擺檔多年，以往普通攤位成交價高達10多萬，去年亦花費4萬多元競投，形容成交價「未試過咁低，個心有啲驚」。鍾小姐經營石磨砵仔糕生意多年，透露材料成本仍然高企，不希望將貨就價，因此未會因為攤位成交價低而減價，料每個砵仔糕售10多元。

鍾小姐指，現時商場沒有人流，但相信市民仍會行年宵，但預計受市民北上消費影響，生意額會較去年下跌，希望老顧客會捧場幫襯。

高主教書院學生亦有參與競投，他們以底價12810元投得大型乾貨攤位。中五生文同學指，原本目標以1.5萬元競投攤位，如不成功就留待下午再嘗試，曾擔心成交價會超出預算，對以底價投得攤位十分驚喜。羊同學則指，攤位將售賣自家設計的產品，如公仔、利是封、手提包等，客群主要是校內學生和舊生，年宵前亦會開放予學生預售，相信能夠回本。

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