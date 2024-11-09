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崇光感謝祭2024｜SOGO感謝祭必睇購物攻略　護膚品/家品家電/行李箱/超市低至23折【持續更新】

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 26 分鐘前

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崇光SOGO感謝祭2024必睇購物攻略，精選50款護膚品/家品家電/超市低至23折！

【SOGO感謝祭2024/崇光感謝祭2024/SOGO Thankful Week】SOGO感謝祭即將開鑼！由10月25日至11月24日為期一個月舉行，優惠將分為Part 1和Part 2兩個階段進行。多個熱門品牌的化妝護膚品、時裝和家品低至23折優惠，即刻睇至抵精選貨品。

SOGO感謝祭2024｜SOGO感謝祭網上預購開鑼　護膚品/時裝/家品家電/超市低至2折【附優惠碼】

SOGO感謝祭開鑼，精選50款護膚品/家品家電/超市低至23折。（Sogo圖片）

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早產兒︱早產BB出院返家　兒科醫生提醒：父母必須注意3大點

SOGO感謝祭2024｜首階段至抵優惠

第一階段於10月25日至30日，部分貨品設限量發售，首階段至抵優惠包括︰

  • HR修復眼霜套裝價值$4,454，折後價$2,200
  • Estee Lauder皇牌修復精華套裝價值$2,285（折後價）
  • Braun乾濕兩用電鬚刨原價$4,198，折後價$2,898（限100部）
  • Delonghi半自動咖啡機原價$7,818，折後價$4,998（限量20部）
  • Dyson無線吸塵機原價$5,980，折後價 $3,880（限100部）
  • Tefal疊疊鑊黑色8件套裝$2,388，折後價$1,298

即睇10月25日首階段至抵貨品如下︰

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記者直擊｜Carousell旗下二手衫品牌REFASH　第二間分店開幕全場最平$29起

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即睇10月27日首階段至抵貨品如下︰

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即睇10月29日首階段至抵貨品如下︰

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靚媽精明眼｜日式家品店Mono Mono進駐北角　逾萬呎分3大區域貨品$9起

即睇10月30日首階段至抵貨品如下︰

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SOGO感謝祭2024｜第二階段至抵優惠

第二階段於11月11日至16日舉行，相比第一階段有更多優惠產品，至抵優惠包括︰

  • Clarins皇牌眼部雙精華套裝：價值$2,412，折後價$1,170
  • 皇牌雙精華1+1套裝：原價$2,300，折後價$1,330
  • Estee Lauder新生活膚彈活面霜套裝：價值$2,329，折後價$1,095
  • 新生活膚膠原修謢晚霜套裝：價值$2,560，折後價$1,180
  • Elle行李箱2件裝：原價$4,360/$4,760，折後價$1,798/$1988
  • Cole Haan 男士樂福皮鞋：原價 $1,890，折後價$799
  • Miki House童裝T-shirt：原價$450，折後價$248（限量55）
  • 嬰兒學步鞋：原價$400，折後價$228（限量45）

Sunglass Hut名牌太陽眼鏡：

  • Burberry：原價$2,520，折後價$1,260
  • Oliver People：原價 $4,590，折後價 $2,295
  • Prada：原價$1,955

即睇11月11日第二階段至抵貨品如下︰

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即睇11月12日第二階段至抵貨品如下︰

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即睇11月13日第二階段至抵貨品如下︰

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即睇11月14日第二階段至抵貨品如下︰

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    • 即睇11月15日第二階段至抵貨品如下︰

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    即睇11月16日第二階段至抵貨品如下︰

     

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    SOGO感謝祭2024｜詳細日期

    • 日期：2024年10月25日至11月24日
    • SOGO實體店 第一階段﹕2024年10月25日至 11月10日
    • SOGO實體店 第二階段﹕2024年11月11日至11月24日

    SOGO感謝祭2024｜消費滿指定金額送現金券

    「美妝部」買滿$1,000送$50現金券2張！於10月25日至11月24日期間，SOGO Rewards會員或中銀崇光Visa卡客戶，於B1/F、G/F、3/F、SOGO CLUB 14/F或15/F美妝護膚及香水專櫃即日單一購物買滿$1,000，即可獲贈$50現金券2張。

    「美妝部」買滿$1,000送$50現金券2張！（Sogo圖片）

    於25/10至10/11/2014期間，凡於9/F至Sogo Club 13/F，即日單一購物滿 $500，即可獲贈禮品換購券、$30崇文堂書店現金券及$50現金券1張。憑禮品換購券即可以優惠價換購精美貨品。

    SOGO感謝祭開鑼，精選50款護膚品/家品家電/超市低至23折。（Sogo圖片）

    更多【靚媽精明眼】著數優惠情報：

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