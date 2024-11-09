崇光感謝祭2024｜SOGO感謝祭必睇購物攻略　護膚品/家品家電/行李箱/超市低至23折【持續更新】

▲ 崇光SOGO感謝祭2024必睇購物攻略，精選50款護膚品/家品家電/超市低至23折！

【SOGO感謝祭2024/崇光感謝祭2024/SOGO Thankful Week】SOGO感謝祭即將開鑼！由10月25日至11月24日為期一個月舉行，優惠將分為Part 1和Part 2兩個階段進行。多個熱門品牌的化妝護膚品、時裝和家品低至23折優惠，即刻睇至抵精選貨品。

SOGO感謝祭2024｜SOGO感謝祭網上預購開鑼 護膚品/時裝/家品家電/超市低至2折【附優惠碼】

▲ SOGO感謝祭開鑼，精選50款護膚品/家品家電/超市低至23折。（Sogo圖片）

最新影片︰

SOGO感謝祭2024｜首階段至抵優惠

第一階段於10月25日至30日，部分貨品設限量發售，首階段至抵優惠包括︰

HR修復眼霜套裝價值$4,454，折後價$2,200

Estee Lauder皇牌修復精華套裝價值$2,285（折後價）

Braun乾濕兩用電鬚刨原價$4,198，折後價$2,898（限100部）

Delonghi半自動咖啡機原價$7,818，折後價$4,998（限量20部）

Dyson無線吸塵機原價$5,980，折後價 $3,880（限100部）

Tefal疊疊鑊黑色8件套裝$2,388，折後價$1,298

即睇10月25日首階段至抵貨品如下︰

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記者直擊｜Carousell旗下二手衫品牌REFASH 第二間分店開幕全場最平$29起

即睇10月26日首階段至抵貨品如下︰

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靚媽精明眼｜大家樂推煲仔飯系列送激抵優惠 購買原煲外賣即送$10現金券

即睇10月27日首階段至抵貨品如下︰

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即睇10月28日至抵貨品如下︰

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即睇10月29日首階段至抵貨品如下︰

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靚媽精明眼｜日式家品店Mono Mono進駐北角 逾萬呎分3大區域貨品$9起

即睇10月30日首階段至抵貨品如下︰

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SOGO感謝祭2024｜第二階段至抵優惠

第二階段於11月11日至16日舉行，相比第一階段有更多優惠產品，至抵優惠包括︰

Clarins皇牌眼部雙精華套裝：價值$2,412，折後價$1,170

皇牌雙精華1+1套裝：原價$2,300，折後價$1,330

Estee Lauder新生活膚彈活面霜套裝：價值$2,329，折後價$1,095

新生活膚膠原修謢晚霜套裝：價值$2,560，折後價$1,180

Elle行李箱2件裝：原價$4,360/$4,760，折後價$1,798/$1988

Cole Haan 男士樂福皮鞋：原價 $1,890，折後價$799

Miki House童裝T-shirt：原價$450，折後價$248（限量55）

嬰兒學步鞋：原價$400，折後價$228（限量45）

Sunglass Hut名牌太陽眼鏡：

Burberry：原價$2,520，折後價$1,260

Oliver People：原價 $4,590，折後價 $2,295

Prada：原價$1,955

即睇11月11日第二階段至抵貨品如下︰

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即睇11月12日第二階段至抵貨品如下︰

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即睇11月13日第二階段至抵貨品如下︰

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即睇11月14日第二階段至抵貨品如下︰

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即睇11月15日第二階段至抵貨品如下︰

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即睇11月16日第二階段至抵貨品如下︰

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SOGO感謝祭2024｜詳細日期

日期：2024年10月25日至11月24日

SOGO實體店 第一階段﹕2024年10月25日至 11月10日

SOGO實體店 第二階段﹕2024年11月11日至11月24日

SOGO感謝祭2024｜消費滿指定金額送現金券

「美妝部」買滿$1,000送$50現金券2張！於10月25日至11月24日期間，SOGO Rewards會員或中銀崇光Visa卡客戶，於B1/F、G/F、3/F、SOGO CLUB 14/F或15/F美妝護膚及香水專櫃即日單一購物買滿$1,000，即可獲贈$50現金券2張。

▲ 「美妝部」買滿$1,000送$50現金券2張！（Sogo圖片）

於25/10至10/11/2014期間，凡於9/F至Sogo Club 13/F，即日單一購物滿 $500，即可獲贈禮品換購券、$30崇文堂書店現金券及$50現金券1張。憑禮品換購券即可以優惠價換購精美貨品。

▲ SOGO感謝祭開鑼，精選50款護膚品/家品家電/超市低至23折。（Sogo圖片）

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