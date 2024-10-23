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SOGO感謝祭2024｜SOGO感謝祭必睇購物攻略　護膚品/家品家電/行李箱/超市低至23折【持續更新】

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 8 分鐘前

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【SOGO感謝祭2024/崇光感謝祭2024/SOGO Thankful Week】SOGO感謝祭即將開鑼！由10月25日至11月24日為期一個月舉行，優惠將分為Part 1和Part 2兩個階段進行。多個熱門品牌的化妝護膚品、時裝和家品低至23折優惠，即刻睇至抵精選貨品。

SOGO感謝祭2024｜SOGO感謝祭網上預購開鑼　護膚品/時裝/家品家電/超市低至2折【附優惠碼】

SOGO感謝祭開鑼，精選50款護膚品/家品家電/超市低至23折。（Sogo圖片）

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SOGO感謝祭2024｜首階段至抵優惠

第一階段於10月25日至30日，首階段至抵優惠包括︰HR修復眼霜套裝價值$4,454 折後價$2,200、Estee Lauder皇牌修復精華套裝價值$2,285（折後價）、Braun乾濕兩用電鬚刨原價 $4,198 折後價 $2,898（限100部）、Delonghi半自動咖啡機原價$7,818 折後價 $4,998（限量20部）、Dyson無線吸塵機原價$5,980 折後價 $3,880（限100部）、Tefal疊疊鑊黑色8件套裝 $2,388 折後價$1,298。部分貨品設限量發售，手快有手慢冇！

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SOGO感謝祭2024｜詳細日期

日期：2024年10月25日至11月24日
SOGO實體店 第一階段﹕2024年10月25日至 11月10日
SOGO實體店 第二階段﹕2024年11月11日至11月24日

SOGO感謝祭2024｜消費滿指定金額送現金券

「美妝部」買滿$1,000送$50現金券2張！於10月25日至11月24日期間，SOGO Rewards會員或中銀崇光Visa卡客戶，於B1/F、G/F、3/F、SOGO CLUB 14/F或15/F美妝護膚及香水專櫃即日單一購物買滿$1,000，即可獲贈$50現金券2張。

「美妝部」買滿$1,000送$50現金券2張！（Sogo圖片）

於25/10至10/11/2014期間，凡於9/F至Sogo Club 13/F，即日單一購物滿 $500，即可獲贈禮品換購券、$30崇文堂書店現金券及$50現金券1張。憑禮品換購券即可以優惠價換購精美貨品。

SOGO感謝祭開鑼，精選50款護膚品/家品家電/超市低至23折。（Sogo圖片）

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