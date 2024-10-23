香港網球公開賽｜再有球星宣布退賽　前美網冠軍拉度簡奴因腳傷棄戰

▲ 前美網冠軍拉度簡奴（Emma Raducanu）因受腳傷影響，決定退出今屆香港網球公開賽。（拉度簡奴fb圖片）

獲「M」品牌認可的保誠香港網球公開賽開打在即，但再有球星退賽！中國香港網球總會今日（23日）指，接獲通知前美網冠軍拉度簡奴（Emma Raducanu）因受腳傷影響，決定退出今屆賽事。

繼前「世一」大坂直美（Naomi Osaka）因背傷棄戰後，拉度簡奴亦宣布退賽。拉度簡奴指，很遺憾無法參加於香港進行的比賽。雖然腳傷正在好轉，但仍需要更多時間回復至比賽狀態，希望將來有機會再來港參賽。

中國香港網球總會國際賽事總監Peter Johnston指，拉度簡奴未能參與其首個香港比賽實屬不幸，但明白傷患在運動競技中無可避免，衷心祝願她早日康復。他並重申，今屆保誠香港網球公開賽擁有強勁陣容，並將提供連串精彩娛樂與休閒活動，為球迷呈獻網球盛宴。

WTA 250賽事「保誠香港網球公開賽2024」，將於周六（26日）至11月3日在維多利亞公園網球場主場舉行，出席的球手包括美國球星、大滿貫冠軍簡倫（Sofia Kenin）；衛冕冠軍費蘭迪絲（Leylah Fernandez）；兩屆大滿貫冠軍、前世界一姐哈立（Simona Halep）等。港隊代表張瑋桓和王康怡亦將在主場迎戰世界級好手，競逐25萬美元獎金。

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