  • 28°C
香港時間：20241023日 (三) 16:51
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

香港網球公開賽｜再有球星宣布退賽　前美網冠軍拉度簡奴因腳傷棄戰

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

前美網冠軍拉度簡奴（Emma Raducanu）因受腳傷影響，決定退出今屆香港網球公開賽。（拉度簡奴fb圖片）

獲「M」品牌認可的保誠香港網球公開賽開打在即，但再有球星退賽！中國香港網球總會今日（23日）指，接獲通知前美網冠軍拉度簡奴（Emma Raducanu）因受腳傷影響，決定退出今屆賽事。

繼前「世一」大坂直美（Naomi Osaka）因背傷棄戰後，拉度簡奴亦宣布退賽。拉度簡奴指，很遺憾無法參加於香港進行的比賽。雖然腳傷正在好轉，但仍需要更多時間回復至比賽狀態，希望將來有機會再來港參賽。

中國香港網球總會國際賽事總監Peter Johnston指，拉度簡奴未能參與其首個香港比賽實屬不幸，但明白傷患在運動競技中無可避免，衷心祝願她早日康復。他並重申，今屆保誠香港網球公開賽擁有強勁陣容，並將提供連串精彩娛樂與休閒活動，為球迷呈獻網球盛宴。

WTA 250賽事「保誠香港網球公開賽2024」，將於周六（26日）至11月3日在維多利亞公園網球場主場舉行，出席的球手包括美國球星、大滿貫冠軍簡倫（Sofia Kenin）；衛冕冠軍費蘭迪絲（Leylah Fernandez）；兩屆大滿貫冠軍、前世界一姐哈立（Simona Halep）等。港隊代表張瑋桓和王康怡亦將在主場迎戰世界級好手，競逐25萬美元獎金。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

自由行擴大｜本港第3季個人遊新增城市旅客近14.4萬人次　按年增16.3%　
今日 14:05
自由行擴大｜本港第3季個人遊新增城市旅客近14.4萬人次　按年增16.3%　
香港網球公開賽｜大坂直美受背傷困擾宣布退賽　仍會來港出席活動見球迷
21:34 2024/10/21
香港網球公開賽｜大坂直美受背傷困擾宣布退賽　仍會來港出席活動見球迷
香港網球公開賽｜賽事周六起維園展開　美國球星簡倫宣布加入戰陣
19:15 2024/10/22
香港網球公開賽｜賽事周六起維園展開　美國球星簡倫宣布加入戰陣

你可能感興趣

自由行擴大｜本港第3季個人遊新增城市旅客近14.4萬人次　按年增16.3%　
今日 14:05
自由行擴大｜本港第3季個人遊新增城市旅客近14.4萬人次　按年增16.3%　
香港網球公開賽｜大坂直美受背傷困擾宣布退賽　仍會來港出席活動見球迷
21:34 2024/10/21
香港網球公開賽｜大坂直美受背傷困擾宣布退賽　仍會來港出席活動見球迷
香港網球公開賽｜賽事周六起維園展開　美國球星簡倫宣布加入戰陣
19:15 2024/10/22
香港網球公開賽｜賽事周六起維園展開　美國球星簡倫宣布加入戰陣
運動員 比賽 公園 王康怡 維多利亞公園 運動 網球 運動 香港 休閒活動

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

消委會染髮劑︱消委會推薦9款滿分名單50惠、Furnte上榜　評測揭6成半染髮劑含致敏物重金屬　
消委會染髮劑︱消委會推薦9款滿分名單50惠、Furnte上榜　評測揭6成半染髮劑含致敏物重金屬　
港鐵女子｜港女帶旅朋友港鐵逐站打卡　結果被罰車資：不要像我一樣笨！
港鐵女子｜港女帶旅朋友港鐵逐站打卡　結果被罰車資：不要像我一樣笨！
急症室最長等候時間（10月23日 時間12:05）
急症室最長等候時間（10月23日 時間12:05）
Donki老鼠︱Donki超市貨架「巨鼠出沒」咬穿包裝袋偷食蕎麥麵　街坊投訴竟獲店員咁回覆【附Donki回應】
Donki老鼠︱Donki超市貨架「巨鼠出沒」咬穿包裝袋偷食蕎麥麵　街坊投訴竟獲店員咁回覆【附Donki回應】
父兼母職｜林子博移英3年獨力照顧子女感吃力　愛妻離世4周年情深發文：繼續愛妳
父兼母職｜林子博移英3年獨力照顧子女感吃力　愛妻離世4周年情深發文：繼續愛妳