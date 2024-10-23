貿易｜經民聯倡擴《跨境電子商務零售進口商品清單》　納更多低風險生鮮產品

▲ 經民聯今日舉行構建北部都會區「雙循環」跨境物流中心研究報告發布會。（區綽彥攝）

三中全會要求鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，經民聯倡爭取國家擴大《跨境電子商務零售進口商品清單》的覆蓋門類，包括配合粵港跨境冷鏈聯運基地的擴建，將更多低風險生鮮產品納入清單。

經民聯今日舉行構建北部都會區「雙循環」跨境物流中心研究報告發布會，經民聯立法會議員吳永嘉指，《跨境電子商務零售進口商品清單》內的商品將免於向海關提交許可證件，直購商品免於驗核通關單，網購保稅商品「一線」進區時需按貨物驗核通關單、「二線」出區時免於驗核通關單。目前清單內共有 1,476 項商品，最近一次更新在 2022 年，增加部份扇貝產品、番茄汁、棉製床單、家用型洗碟機等29項商品， 刪除刀、劍、長矛和類似武器及零件 1 項商品。他建議向國家爭取擴大清單的覆蓋門類，包括配合粵港跨境冷鏈聯運基地的擴建， 將更多低風險生鮮產品納入清單。

經民聯副主席梁美芬指，粵港兩地應進一步合作，擴建粵港跨境冷鏈聯運基地。首先是在東莞臨時物流園現址附近設立冷庫設施，並推行先導計劃，讓冰鮮貨品從香港機場直接循海路運往東莞清關，再進入內地市場，而貨品在進入內地時可獲減免關稅，以進一 步善用機場三跑道的容量和優勢；同時，在珠江西岸（如珠海）設立另一個物流園和冷庫設施，進一步便利新鮮食品經香港轉口，充份發揮香港國際機場的空運 中轉角色，鞏固香港作為國際航空和物流樞紐的優勢地位。

引入認可品質檢驗機制 助力內地產品「走出去」

經民聯立法會議員陳祖恒建議，電子商貿平台中引入政府認可的品質檢驗機制，以香港優質標誌局推出的「Q嘜」為例，多年來已經成為家喻戶曉、深入民心的品質保證標誌。針對網上的服務、電商平台、商戶乃至產品，政府都可以推出相應的品質認證標記。

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