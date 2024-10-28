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生痔瘡｜肛門出血不一定是痔瘡　醫生拆解5種異況：其中2個是癌兆

都市病

撰文： 黃堯姿

發布時間： 44 分鐘前

最後更新： 40 分鐘前

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【大腸癌／肛門癌／痔瘡／克隆氏症／大便有血】大便有血勿掉以輕心！不少人以為大便有血可能是痔瘡問題，誤以為無須多加理會就會自然癒合。台灣有醫生指出，大便有血可能是大腸或肛門患嚴重疾病的先兆，當中包括癌症，故此再三提醒大眾切勿習以為常。

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罹癌先兆｜大便有血５大成因

台灣大腸直腸科醫生陳威智在其Facebook專頁發文，指出排便時見血屢見不鮮，很多人都會第一時間聯想到生痔瘡。陳威智提醒，大便有血的成因未必一定是痔瘡問題，有可能是患上嚴重疾病的先兆，若未有及時求醫，恐怕會致癌。以下是5大成因，其中包括患嚴重疾病及罹癌先兆，呼籲大眾要多加留意：

大腸癌：症狀與痔瘡顯示，夾雜腹痛和體重莫名減輕等

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肛門瘻管：通常因肛門清潔不佳，有膿樣分泌物或血紅色黏液，導致痕癢和疼痛。

肛門癌：肛門瘻管長期不治療，反覆發作導致身體長期處於發炎狀態，會引起細胞病變，最後惡化成肛門癌。

克隆氏症：慢性腸道炎的一種，症狀通常包含腹痛、腹瀉、發燒和體重減輕

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肛裂：多為長期便秘所造成，在排便時因肛門壓力過高造成撕裂痛和出血。

 

陳威智再三提醒，大眾一旦見到大便有血，切勿以為是排便過度用力導致痔瘡爆裂，任由傷口自然癒合，繼而延誤治療的黃金時間。他強調，有很多疾病的先兆或症狀與痔瘡相似，最好盡快尋求醫生檢查和診斷。

罹癌先兆｜10大癌症警訊

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