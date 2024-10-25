打卡必到首選！尖沙咀萬聖節夜繽紛 浸沉在萬聖節熊貓鐳射之夜

下星期就到萬聖節，尖沙咀將化身成一個充滿驚喜與歡樂的奇幻世界。由10月30日至31日，香港文化中心及尖沙咀鐘樓（面向尖沙咀天星碼頭公共運輸交匯處）外牆，將迎來一場視覺盛宴，帶領大家進入一個充滿魔力的夜晚。這次的活動以「開心萬聖節夜繽紛」為主題，將首次引入令人驚嘆的鐳射效果，結合科技與藝術，為市民及遊客帶來獨特的體驗。

▲ 香港文化中心的（面向尖沙咀天星碼頭公共運輸交匯處）外牆將變成一幅壯麗的畫布，展現出各種萬聖節主題的精彩畫面。

可愛萬聖節熊貓 遊走尖沙咀夜空



「尖沙咀萬聖節夜繽紛鐳射show」活動最重點部分將是每小時進行多次3分鐘的鐳射表演，由晚上7:00持續到11:00。每場表演都將為觀眾帶來視覺上的震撼，讓人感受到萬聖節的氣氛與創意。這些表演不僅僅是視覺的享受，還融合了獨特的音效，讓整個晚上充滿驚喜與歡樂，必定是最佳打卡首選！

而可愛的萬聖節熊貓將成為今次活動的代言人，與市民及遊客一起探索油尖旺一帶的迷人夜景，讓大家能夠深入了解這個地區的特色和魅力。無論是本地居民還是外地旅客，這樣的導覽方式都能讓你感受到油尖旺的獨特氛圍

其中，香港文化中心的外牆將變成一幅壯麗的畫布，展現出各種萬聖節主題的精彩畫面。活動使用最新的鐳射投影技術，結合燈光和音響，讓每一個細節都栩栩如生。市民及遊客將沉浸在這場視覺體驗中，仿佛置身於一個夢幻般的世界。

限定快閃表演及神秘驚喜禮物



除了精彩的表演外，更希望通過演出帶領大家穿梭於尖沙咀的鐘樓、天星小輪、廟街小食、旺角花墟，以及尖沙咀戲曲中心等地標。這些地點不僅是香港的文化象徵，也是遊客了解本地生活的絕佳場所。

在10月31日萬聖節當天，將會有特別的快閃表演和神秘驚喜禮物，讓整個晚會更加充滿期待，增添了活動的趣味性和互動性，讓市民及遊客在享受表演的同時，也能體驗到萬聖節的神秘感，實在不容錯過！

5大最佳觀賞景點：

看鐳射show當然不少得要盡情打卡！以下推介5個最佳觀賞熱點給大家，一起尋找萬聖節熊貓的足跡。

1. 天星碼頭星光行門口

站在碼頭，抬頭望向夜空的角度是觀賞鐳射表演的理想位置，效果更震撼之餘，更可享受到維港的美麗景色。

2. 海港城海運大廈停車場

可以全方位由高處眺望到整個鐳射表演，維港景色如背景圖案般襯托着繽紛熊貓，又是另一番景色。

3. 海港城海運大廈露天廣場

於商場瘋狂購物後可以直接在這個位置欣賞到表演，十分方便。

4. 星光行樓上餐廳

在享用美食的同時，不妨透過餐廳的落地玻璃窗，欣賞窗外這場視覺盛宴，讓味覺與視覺共鳴。

5. 中環碼頭

港島區的朋友也可以在這裡無阻地欣賞表演，更可以看到文化中心外牆的光影投影，視覺享受十足。

在10月26日至31日期間，下載AR Lens手機應用程式，捕捉「尖沙咀萬聖節夜繽紛鐳射Show」圖案，仲會送您獨家可愛熊貓大公仔乙個*！

快快約齊一家大小、好友及至愛的另一半，一起欣賞這場視覺的饗宴，感受驚喜與歡樂的氛圍！

▲ 晚會看到萬聖節打扮的熊貓出現在尖沙咀的鐘樓，一定成為打卡熱點。

「尖沙咀萬聖節夜繽紛鐳射show」活動詳情：

日期：2024年10月30及31日(10月31日將會有特別的快閃表演及神秘驚喜禮物)

時間：19：00 - 23：00

地點：香港文化中心及尖沙咀鐘樓（面向尖沙咀天星碼頭公共運輸交匯處）外牆

（特約）