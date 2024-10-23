照顧者｜孫玉菡：照顧者專線接逾5萬來電850宗獲轉介　關愛隊荃灣南區探訪約4700家庭明年擴展至18區

▲ 勞工及福利局局長孫玉菡。（資料圖片）

近年發生多宗照顧者悲劇，《施政報告》提出建立「護老者和殘疾人士照顧者資料庫」。立法會議員鄧家彪今日（23日）在立法會大會就如何支援高風險長者進行口頭質詢，問及當局有否為設立高風險長者名冊訂立時間表。勞工及福利局局長孫玉菡回應指，「高風險」長者並沒有統一定義，健康狀況、居住安排、家庭支援的改變等都會影響長者所面對的風險，相關風險也可能隨時間而改變。政府透過不同途徑接觸和識別有需要的長者，從而適時為他們提供支援。

孫玉菡表示，社署今年3月開始於荃灣及南區試行「地區服務及關愛隊伍—支援長者及照顧者計劃」，由社署協助培訓兩區的「關愛隊」，主動接觸和識別有需要的獨老和雙老住戶、護老者和殘疾人士照顧者。「關愛隊」在過去半年探訪約4700個家庭，把其中超過730宗長者個案轉介予社福機構跟進，明年會把計劃擴展至全港18區。

他續指，社署去年9月委聘東華三院推出24小時運作的照顧者專線，至今專線共接獲超過5萬個來電，並把約850宗個案轉介至相關社區支援服務單位，配對適切的服務，包括約270宗長者個案獲轉介至長者服務單位或暫託服務；專線亦以外展方式為56宗個案提供危機處理。

另外，全港214間長者中心共有約28萬名會員，其中47000人正接受長者支援服務隊的服務，8000人正接受個案服務。

平安鐘方面，孫玉菡指，社署向綜援合資格長者提供特別津貼，支付安裝及使用室內或流動緊急召援系統的費用。現時有大約26000名長者領取該項津貼。房委和房協會資助居住在其轄下屋邨的合資格長者安裝和使用「平安鐘」，共有約26900名長者受惠。「關愛隊」也會轉介有需要的長者、殘疾人士及其照顧者安裝及使用「平安鐘」。

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