  • 28°C
香港時間：20241023日 (三) 16:51
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

照顧者｜孫玉菡：照顧者專線接逾5萬來電850宗獲轉介　關愛隊荃灣南區探訪約4700家庭明年擴展至18區

社會

發布時間： 21 分鐘前

分享：

分享：

熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

勞工及福利局局長孫玉菡。（資料圖片）

近年發生多宗照顧者悲劇，《施政報告》提出建立「護老者和殘疾人士照顧者資料庫」。立法會議員鄧家彪今日（23日）在立法會大會就如何支援高風險長者進行口頭質詢，問及當局有否為設立高風險長者名冊訂立時間表。勞工及福利局局長孫玉菡回應指，「高風險」長者並沒有統一定義，健康狀況、居住安排、家庭支援的改變等都會影響長者所面對的風險，相關風險也可能隨時間而改變。政府透過不同途徑接觸和識別有需要的長者，從而適時為他們提供支援。

孫玉菡表示，社署今年3月開始於荃灣及南區試行「地區服務及關愛隊伍—支援長者及照顧者計劃」，由社署協助培訓兩區的「關愛隊」，主動接觸和識別有需要的獨老和雙老住戶、護老者和殘疾人士照顧者。「關愛隊」在過去半年探訪約4700個家庭，把其中超過730宗長者個案轉介予社福機構跟進，明年會把計劃擴展至全港18區。

他續指，社署去年9月委聘東華三院推出24小時運作的照顧者專線，至今專線共接獲超過5萬個來電，並把約850宗個案轉介至相關社區支援服務單位，配對適切的服務，包括約270宗長者個案獲轉介至長者服務單位或暫託服務；專線亦以外展方式為56宗個案提供危機處理。

另外，全港214間長者中心共有約28萬名會員，其中47000人正接受長者支援服務隊的服務，8000人正接受個案服務。

平安鐘方面，孫玉菡指，社署向綜援合資格長者提供特別津貼，支付安裝及使用室內或流動緊急召援系統的費用。現時有大約26000名長者領取該項津貼。房委和房協會資助居住在其轄下屋邨的合資格長者安裝和使用「平安鐘」，共有約26900名長者受惠。「關愛隊」也會轉介有需要的長者、殘疾人士及其照顧者安裝及使用「平安鐘」。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

照顧者悲劇｜麥美娟指關愛隊探訪工作已達標　需市民合作建設關愛網絡
16:45 2024/08/10
照顧者悲劇｜麥美娟指關愛隊探訪工作已達標　需市民合作建設關愛網絡
照顧者｜何啟明：設照顧者數據庫需考慮可行性　當局正研究
18:04 2024/08/18
照顧者｜何啟明：設照顧者數據庫需考慮可行性　當局正研究
照顧者悲劇｜鄧家彪：政府部門存在責任　不能只依靠關愛隊提供支援
17:47 2024/08/21
照顧者悲劇｜鄧家彪：政府部門存在責任　不能只依靠關愛隊提供支援

你可能感興趣

照顧者悲劇｜麥美娟指關愛隊探訪工作已達標　需市民合作建設關愛網絡
16:45 2024/08/10
照顧者悲劇｜麥美娟指關愛隊探訪工作已達標　需市民合作建設關愛網絡
照顧者｜何啟明：設照顧者數據庫需考慮可行性　當局正研究
18:04 2024/08/18
照顧者｜何啟明：設照顧者數據庫需考慮可行性　當局正研究
照顧者悲劇｜鄧家彪：政府部門存在責任　不能只依靠關愛隊提供支援
17:47 2024/08/21
照顧者悲劇｜鄧家彪：政府部門存在責任　不能只依靠關愛隊提供支援
孫玉菡 鄧家彪 綜援 房協 勞工及福利局 南區 荃灣 立法會 施政報告

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

消委會染髮劑︱消委會推薦9款滿分名單50惠、Furnte上榜　評測揭6成半染髮劑含致敏物重金屬　
消委會染髮劑︱消委會推薦9款滿分名單50惠、Furnte上榜　評測揭6成半染髮劑含致敏物重金屬　
港鐵女子｜港女帶旅朋友港鐵逐站打卡　結果被罰車資：不要像我一樣笨！
港鐵女子｜港女帶旅朋友港鐵逐站打卡　結果被罰車資：不要像我一樣笨！
急症室最長等候時間（10月23日 時間12:05）
急症室最長等候時間（10月23日 時間12:05）
Donki老鼠︱Donki超市貨架「巨鼠出沒」咬穿包裝袋偷食蕎麥麵　街坊投訴竟獲店員咁回覆【附Donki回應】
Donki老鼠︱Donki超市貨架「巨鼠出沒」咬穿包裝袋偷食蕎麥麵　街坊投訴竟獲店員咁回覆【附Donki回應】
父兼母職｜林子博移英3年獨力照顧子女感吃力　愛妻離世4周年情深發文：繼續愛妳
父兼母職｜林子博移英3年獨力照顧子女感吃力　愛妻離世4周年情深發文：繼續愛妳