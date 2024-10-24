城大創新學院首屆碩士課程開學  學生可申請HK Tech 300 種子基金創業  企業家擔任導師

▲ 城大創新學院的理學碩士（創新創業）課程於早前舉行迎新日。

香港城市大學（城大）於今年新成立的「城大創新學院」，不但為本科生提供初創實習機會，更提供一系列適合碩士及博士生的創新創業課程。當中的理學碩士（創新創業）學位課程今年九月開學，並舉辦迎新日，希望可藉課程讓新生了解實際營商環境，再進入城大HK Tech 300計劃的初創生態圈，開展初創之路。學生除了獲企業家指導，有潛力的創業計劃更可申請HK Tech 300計劃的十萬港元種子基金創業。

城大高級副校長（創新及企業）楊夢甦教授說： 「城大致力在培育創科人才及深科技初創企業方面，成為全球領先的高等學府。憑藉HK Tech 300建立起龐大的初創生態圈，城大創新學院將繼續與『政、產、學、研、投』攜手合作，讓更多年輕人能將創新意念轉化為實際應用，為全球議題提供創新解決方案，促進社會及經濟發展。」楊教授勉勵新生，選讀此課程是展開其人生創新創業旅程的重要成功一步。

龐大工商產業網絡 成就初創發展

為了向年輕人提供多元發展機會，並將大學的科研成果轉化為實際應用，城大自2021年推出HK Tech 300創新創業計劃，至今培育超過700支初創團隊，當中逾150間初創獲最高達100萬港元的天使投資。另有超過180位資深工商業家、企業家成為創業導師，以及90多家公私營機構成為策略合作夥伴、共同投資夥伴和支持機構。

▲ 城大高級副校長（創新及企業）楊夢甦教授勉勵新生，認為他們選修課程是展開創新創業之旅的重要一步。

城大創新學院作為HK Tech 300不可或缺的一環，進一步向有志創業的年青人提供全方位的創新創業課程，並由大學相關學術部門的教授、資深工商業界人士及投資專家，擔任課程導師。

▲ 迎新日期間學生們參與討論環節。圖右為城大創新學院副院長郭致偉教授。

體驗實際營商環境 培育創科創業頭腦

學院的理學碩士（創新創業）課程於今年九月開學，共36個學分，當中三大核心科目包括研究生創新創業啟航課程（GRIT）、創新創業專題講座、創新專題報告，旨在為畢業生、有志創業和在職專業人士，提供一系列體驗式課程，通過資深工商業家、企業家的指導，培養他們將科研成果轉化和商品化的商業頭腦。

另設管理、會計、數據科學等選科，全面深化學生的創業知識與技能，並透過HK Tech 300的生態網絡和資源，為學生提供申請初創資金、應用城大專利技術等機會，又會促成學生與城大教授課題組、博士研究生和博士後配對，助他們創立初創，更為有志者開拓內地以至海外的發展機會。

課程自今年初開始收生，有近80名學生入讀，並於早前參與於城大舉行的迎新活動。

▲ 吳浩賢

首屆學生包括本身是初創創辦人的吳浩賢，他早於數年前已創立一間提供Web3.0及區塊鏈技術的初創公司。吳浩賢認為，課程不但具有碩士資格，也可助其事業發展，加上課程具備HK Tech 300的支持，希望可藉此加強與不同網絡的聯繫，累積更多經驗，未來可將其不同的創新意念轉化落地，並完善自身的營商能力。

▲ 劉夢瀅

學生之中有創業四年的劉夢瀅，她在深圳經營一所教授外語的教育中心。她期望，透過課程及HK Tech 300提升自我能力，拓展其他業務機會，包括如何運用人工智能（AI）技術，進一步擴展其教育事業。

▲ 謝沁栩

在美國南加州大學修畢藝術碩士、並於加州開設玩具與模型設計公司的學生謝沁栩，因有意擴展業務規模，遂報讀課程以增進營商知識、融資和市場推廣等技能，希望透過HK Tech 300的專業網絡、以至城大科研技術的支持，在香港開設全新設計品牌，助其事業展開新一頁。

▲ 城大協理副校長（創新）、城大創新學院院長謝智剛教授。

城大協理副校長（創新）兼城大創新學院院長謝智剛教授說：「學生可選擇全日或兼讀方式累積學分，故初創創辦人、在職專業人士也可報讀。」他指出，課程的目標是協助學生成立可持續發展的初創企業，勉勵學生即使曾經失敗亦毋須恐懼，只要汲取經驗就會成功。

另外，城大創新學院也將提供「哲學博士（創新創業）」課程，讓博士生在創新驅動的領域進行研究，研發可申請專利的原創解決方案。

（特約）