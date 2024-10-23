  • 28°C
香港時間：20241023日 (三) 16:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

坐骨神經｜中醫師拆解腰腿痛3大成因 患者忽視梨狀肌損傷

健康資訊

發布時間： 37 分鐘前

分享：

分享：

熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

istock圖

腰腿痛，很多人第一印象是椎間盤突出，但原來有機會是臀部深層肌肉損傷。當梨狀肌受損，常為一側臀部及腿部疼痛，多是刺痛或痠痛發脹。註冊中醫師唐文儀博士今次為大家講解有關梨狀肌損傷。

唐博士表示，梨狀肌是臀部深層肌肉，為髖關節的固定肌，有使大腿外展、外旋的功能。「梨狀肌連接多條神經，其中包括坐骨神經，支配小腿、足部的感覺和運動。」

他解釋，梨狀肌損傷多由間接外力引致，如閃扭、跨越、反覆下蹲等，唐博士說︰「我有一個病人，有次踎低後快速站立，就因為下肢過度外旋，結果急性腰扭傷，俗稱閃扭，可使梨狀肌肌膜和部分肌纖維斷裂、充血、水腫、痙攣等，牽連坐骨神經，引起病變。」

臀部深處有壓痛點

唐博士表示，梨狀肌損傷後，臀部深處會產生壓痛點，當一側下肢疼痛，若不及時治療，患者因為怕痛減少了活動，久而久之，可引起臀大肌、臀中肌萎縮。

他形容，患者的疼痛位置多在一側臀腿部，覺得痛處呈刀割感或燒灼感。「臨床所見，部分患者的骨盆和身體傾斜，大腿外展、內旋都有障礙，站立不穩，甚至夜間不能伸腿平臥。每次大、小便或大聲咳嗽，都會引起腹壓增高，疼痛加劇。」

除閃扭外 風寒邪濕也致病

除了外力引發發病症，臀腰部感染或受外邪侵襲，亦可造成梨狀肌炎症性損傷。「感受風寒濕邪或長居濕地，可致氣血運行不暢而痺阻，故此日常要注意腰部及臀部保暖，增強體質抵抗寒邪入侵。」

唐文儀醫師

唐博士表示，臨床不少痛症病人，遇有腰痛腿麻痺，早期都會自行歸類坐骨神經痛，以鎮痛貼緩減痛處便算。「我會先做手法檢查，視乎患者的腰、臀、腿部位疼痛，再鑑別是腰椎間盤突出症、椎管狹窄症，還是梨狀肌損傷。」

治療此症，他會用舒筋活絡手法、針灸療法。「好處是舒筋通絡、活血化瘀、濡養經筋，促進肌肉康復，一般經過五、六次治療後，疼痛幾乎不再，不久後康復。」

唐博士提醒，急性期患者應卧床休息，待疼痛緩解後再加强髖關節及腰部活動和功能鍛練，以减少肌肉萎縮，促進血液循環。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

撰文 : 許晴朗

中醫師 椎間盤突出 坐骨神經痛 唐文儀 痛症 腰痛

最高瀏覽

消委會染髮劑︱消委會推薦9款滿分名單50惠、Furnte上榜　評測揭6成半染髮劑含致敏物重金屬　
消委會染髮劑︱消委會推薦9款滿分名單50惠、Furnte上榜　評測揭6成半染髮劑含致敏物重金屬　
港鐵女子｜港女帶旅朋友港鐵逐站打卡　結果被罰車資：不要像我一樣笨！
港鐵女子｜港女帶旅朋友港鐵逐站打卡　結果被罰車資：不要像我一樣笨！
急症室最長等候時間（10月23日 時間12:05）
急症室最長等候時間（10月23日 時間12:05）
Donki老鼠︱Donki超市貨架「巨鼠出沒」咬穿包裝袋偷食蕎麥麵　街坊投訴竟獲店員咁回覆【附Donki回應】
Donki老鼠︱Donki超市貨架「巨鼠出沒」咬穿包裝袋偷食蕎麥麵　街坊投訴竟獲店員咁回覆【附Donki回應】
父兼母職｜林子博移英3年獨力照顧子女感吃力　愛妻離世4周年情深發文：繼續愛妳
父兼母職｜林子博移英3年獨力照顧子女感吃力　愛妻離世4周年情深發文：繼續愛妳