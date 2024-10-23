坐骨神經｜中醫師拆解腰腿痛3大成因 患者忽視梨狀肌損傷

▲ istock圖

腰腿痛，很多人第一印象是椎間盤突出，但原來有機會是臀部深層肌肉損傷。當梨狀肌受損，常為一側臀部及腿部疼痛，多是刺痛或痠痛發脹。註冊中醫師唐文儀博士今次為大家講解有關梨狀肌損傷。

唐博士表示，梨狀肌是臀部深層肌肉，為髖關節的固定肌，有使大腿外展、外旋的功能。「梨狀肌連接多條神經，其中包括坐骨神經，支配小腿、足部的感覺和運動。」

他解釋，梨狀肌損傷多由間接外力引致，如閃扭、跨越、反覆下蹲等，唐博士說︰「我有一個病人，有次踎低後快速站立，就因為下肢過度外旋，結果急性腰扭傷，俗稱閃扭，可使梨狀肌肌膜和部分肌纖維斷裂、充血、水腫、痙攣等，牽連坐骨神經，引起病變。」

臀部深處有壓痛點

唐博士表示，梨狀肌損傷後，臀部深處會產生壓痛點，當一側下肢疼痛，若不及時治療，患者因為怕痛減少了活動，久而久之，可引起臀大肌、臀中肌萎縮。

他形容，患者的疼痛位置多在一側臀腿部，覺得痛處呈刀割感或燒灼感。「臨床所見，部分患者的骨盆和身體傾斜，大腿外展、內旋都有障礙，站立不穩，甚至夜間不能伸腿平臥。每次大、小便或大聲咳嗽，都會引起腹壓增高，疼痛加劇。」

除閃扭外 風寒邪濕也致病

除了外力引發發病症，臀腰部感染或受外邪侵襲，亦可造成梨狀肌炎症性損傷。「感受風寒濕邪或長居濕地，可致氣血運行不暢而痺阻，故此日常要注意腰部及臀部保暖，增強體質抵抗寒邪入侵。」

▲ 唐文儀醫師

唐博士表示，臨床不少痛症病人，遇有腰痛腿麻痺，早期都會自行歸類坐骨神經痛，以鎮痛貼緩減痛處便算。「我會先做手法檢查，視乎患者的腰、臀、腿部位疼痛，再鑑別是腰椎間盤突出症、椎管狹窄症，還是梨狀肌損傷。」

治療此症，他會用舒筋活絡手法、針灸療法。「好處是舒筋通絡、活血化瘀、濡養經筋，促進肌肉康復，一般經過五、六次治療後，疼痛幾乎不再，不久後康復。」

唐博士提醒，急性期患者應卧床休息，待疼痛緩解後再加强髖關節及腰部活動和功能鍛練，以减少肌肉萎縮，促進血液循環。

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