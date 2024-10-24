關注精神健康｜從難關中成長　多接納、體諒、關懷自己

【精神健康/精神科疾病/情緒/關懷/治療】精神健康問題於香港相當普遍。根據《香港精神健康調查2010-2013》，平均每十名華裔成人之中，約有一人患上精神科疾病。很多市民都會選擇迴避精神健康問題，但當症狀變得愈來愈嚴重時，更會影響日常生活。其實不論是否患有精神科疾病，我們都應多關懷及接納自己，而生活中總有順境逆境，我們應從挑戰中吸收經驗，有助我們解決未來不同的難題。

精神健康｜認識精神健康危機

精神科專科熊丞荃醫生指出，精神科疾病的病發成因可歸納為生理、心理、環境及遺傳因素。生理因素方面，包括腦部的神經傳導物質失調、身體患病、受酒精或藥物影響、腦部受損等；心理因素是指性格及個人經歷的影響；環境因素則包括面對生活壓力或經歷重大轉變，例如金錢困擾、失業、失去摯親等；而某些疾病如：思覺失調、雙相情感障礙（躁狂抑鬱症）亦與遺傳因素有關。此外，精神科疾病的種類繁多，相同徵狀亦可能出現在不同的疾病。

精神健康｜「關懷」是治療良藥

「在臨床上，醫生不單只根據患者當下出現的症狀，亦需要觀察患者長期的病情演變，配合最新的精神科國際指引作出診斷。下一步，醫生會就著生理、心理及社會的多個層面作出全面治療。」熊醫生表示，除了在生理方面運用藥物治療外，亦會從心理方面提供治療，例如與患者一同探討固有慣性思想及行為模式，改變現有的負面思考及消極行為，幫助患者調節身心。在合適的時候，醫生亦會給予患者人際關係和環境轉變的建議，協助患者適應日常生活及工作。

精神疾病的治療是一個長期的過程，和任何慢性疾病一樣，中間常會經歷起伏。當精神疾病的急性病徵受到控制後，即使患者感覺恢復正常，亦需要進一步鞏固治療，以減低復發風險。熊醫生：「不少患者在面對復發時，都會感到失望或挫敗。但患病不是一道是非題，這個經歷的結果也不是成敗對立的，更重要的是要體諒自己，能夠容許自己柔韌地進退。」

熊醫生解釋，在病情的穩定期，我們可以總結患病時的經驗，患者可透過認識自己的強項及弱點，幫助自己將來萬一復發時能及時作出應對。患者同時亦可在狀態較佳的時候，善用身邊的資源去改善自己的處境。當不幸復發時，要接納自己的病徵，容許自己休息，給予自己關懷和接受他人的幫助。而當患者復原後，可適當地調節生活習慣及思維模式、尋找心靈支持、提升抗壓技巧等，多關懷自己，這些都有助長久復原。

如懷疑自己或身邊人出現精神健康問題，需先顧及其受症狀影響時的情緒狀態，然後平靜地分析需要面對的問題，從協助自己或身邊人解決困難的角度，並考慮疾病可能是影響因素之一，再提出尋求專業醫護協助的建議。熊醫生提醒，在鼓勵患者時亦需要注意表達技巧，多給予他人空間及關懷，更要繼續在患者長遠的康復過程中提供支援。如關心的對象未能認同自己提出的建議，不要慨然放棄，可嘗試耐心守護，在危急之時，代為通知緊急醫療小組、社工或警方，以保安全。

熊丞荃醫生提醒，精神科疾病的治療有不同方案，患者應與主診醫生商討，選擇最合適的治療方案。

▲ 精神科專科 熊丞荃醫生

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