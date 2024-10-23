啟德體育園｜楊潤雄：主場館有30多間酒吧及餐飲　可以行至九龍城食地道美食

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啟德體育園即將於明年啟用，立法會議員陸瀚民今日(23日)於立法會大會問及啟德體育園的配套設施。

文化及體育局局長楊潤雄以書面回覆，指主場館內專為57間行政廂房設有餐飲服務承辦商的園區餐飲設施，提供各式各樣的高端餐飲選擇。主場館內亦設有30多間酒吧及餐飲設施，規模與國際上其他類似設施相若，應足以應付場內的餐飲需求。

在大型活動舉行期間，啟德體育園亦會因應不同活動及賽事規模及需要，以及按主辦單位的個別要求，彈性安排10至20個流動餐飲攤位，並會因應實際情況靈活增加攤位數量。此外，園區內亦設有逾70萬呎的零售設施、餐飲設施及休閒娛樂設施。餐飲設施包括70多間特色的多國美食，「美食海灣」亦設有九間多元化概念餐廳，市民和遊客可選擇室內或露天用膳，享受維多利亞港美麗的景色。

楊潤雄表示，啟德體育園亦毗鄰九龍城和土瓜灣兩個食肆林立的地區，到體育園欣賞賽事或參加大型活動的市民和遊客亦可步行前往上述地區品嚐地道美食，與從香港大球場步行往銅鑼灣或天后的情況相若。政府會繼續豐富到訪人士體驗的工作與啟德體育園有限公司保持緊密合作，並與各部門和香港旅遊發展局保持緊密聯繫，宣傳體育園附近的消閒及餐飲地方，以產生協同效應，共同推廣和帶動當區的經濟發展。

至於園區如何與啟德郵輪碼頭造成協同效應。楊潤雄僅表示，啟德體育園與啟德郵輪碼頭同處於啟德發展區的範圍內。啟德體育園啟用後將提供零售及餐飲設施，以及舉辦不同大型體育及文娛盛事，可為郵輪乘客提供更多的岸上活動選擇。

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