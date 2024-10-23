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蔡瀾談人生丨83歲蔡瀾直播談「生死觀」　憶離世好友鄭佩佩籲學會放手

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 8 分鐘前

最後更新： 6 分鐘前

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【蔡瀾／鄭佩佩／生命教育】現年83歲的蔡瀾近日於社交平台上談及對死亡的看法，提到對好友鄭佩佩離世，儘管感到十分不捨，但表示「要走的始終要走...」，籲大眾要學會放手。

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蔡瀾談「死亡」

83歲蔡瀾自退休後，仍不時於自家的社交平台分享生活及人生觀。近日，他直播便以「死亡」為主題，指隨著年紀愈大，見到許多識於微時的親朋好友從自己身邊消失，好友鄭佩佩便是其中一位，更回憶起對方到步東京時，生活起居均由他照料打點。面對一個又一個熟悉的人離去，他不由自主地發出感嘆:

要走的始終要走...

儘管十分不捨一眾好友的離去，但蔡瀾則表示在世的人要學會放手:

你太掛念對方，如抓住對方靈魂，你不放手，對方就不會走，所以如果有親人好友離世，可以想念，但是不要過份...我覺得不要太過傷心。

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晚年喪妻花鉅額養老

自去年為救妻而跌倒後，蔡瀾曾被傳健康出現問題，不過他休養一段日子後，再度活躍社交網，亦不時接受傳媒訪問。他過去透露自妻子過世之後，便把舊居裝修，再搬到尖沙咀某酒店式住宅單位居住。而為了安享晚年，蔡瀾不吝嗇金錢，聘請8人團隊照顧起居日常，他笑言估計單單每月出糧至少50萬。不過他亦笑稱，妻子離世後他才可以這樣做，因為沒有太太想丈夫做「大花筒」。

同場加映 : 武打女星鄭佩佩離世　終年78歲　

武打女星鄭佩佩於美國時間2024年7月17日離世。據了解，她生前已與香港大學擬好協議願捐遺體作大體老師，之後再火化，稱：「我希望我死了以後，我這個臭皮囊，還對社會有點貢獻。」

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