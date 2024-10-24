癌症趨年輕化 香港防癌會倡存活關顧 康復後與癌共舞

【關注癌症系列之二：癌症年輕化】 隨着社會上年輕人罹患癌症的個案日益增多，這個話題引起了廣泛的關注。加上，凱特皇妃的罹癌個案讓全球再次聚焦於癌症不再是「老人病」的觀念。香港防癌會癌症教育小組委員會主席、臨床腫瘤科專科林嘉安醫生說，年輕癌症患者需要做好治療前、後的身心應戰準備，也要預備好如何監察癌症這個對手，求「和平共存」。

▲ 林嘉安醫生表示，癌症年輕化令社會更需要存活關顧。

國際腸癌篩查年齡降至45歲 推動及早篩查和預防



年輕化的定義一般是指45歲前的癌症患者，特別是18至45歲這個年齡層的患者。林醫生引述香港癌症資料統計中心的數據指，雖然年輕癌症患者在整體癌患者中所佔的比例較少。不過，過去十年，30至45歲年齡層的乳癌、腸癌及肺癌病例有顯着上升，總人數增加了十多個百分比，估計是大眾對癌症的警覺性提升，很多患者在早期或零期就被確診。這不僅反映了年輕人健康狀況的變化，也顯示出早期篩查的重要性，能夠在疾病尚未擴散之前就進行治療。

林醫生又提到，隨着癌症年輕化的趨勢，國際上也開始重新評估癌症篩查的建議年齡。例如，美國在腸癌的篩查年齡上已經有所提前至45歲，這顯示了對年輕患者的重視和篩查策略的調整；某些高風險群體的篩查年齡甚至更早。



癌症年輕化成因多樣化 不良生活習慣增風險



關於癌症年輕化的原因，林醫生提到，致癌原因除了受先天性因素影響之外，後天不良的飲食習慣、吸煙、酗酒、高油、高鹽飲食以及缺乏運動等後天因素都會增加患癌風險。

林醫生分享了一位30多歲的文職女士的個案。她因右上腹痛、大便習慣改變及血便就診，最終被確診為大腸癌4期，且肝臟有多發轉移。經過基因檢查和腫瘤標記檢查後，該女士開始接受針對性的藥物治療。雖然治療期間出現了作嘔和皮膚出疹等副作用，但藥物反應暫時理想，腫瘤沒有進一步擴散。目前她能夠正常生活，有望循序漸進地重返職場。林醫生認為，這個個案凸顯了年輕患者如何「與癌共存」，他們在面對治療的挑戰，同時也面對「手停口停」的經濟壓力，故除了治療，同時需要協助以回復正常生活。

▲ 從掃描圖片可見，患者治療前後的腫瘤生長得以控制。

患者懼怕化療副作用 醫生分享應對方法



化療的副作用是大部分癌症患者最關注的問題之一。他們擔心化療會導致身體無力和疲倦，影響生活質素。林醫生表示，患者不應因擔心副作用而拒絕治療，因為適當的治療能提高生存機會。針對副作用，患者可以通過醫生的指導，採取相應的預防和應對措施，如紓緩嘔吐藥物、飲食調整、補充維他命、適量運動等。此外，心理支持也非常重要，很多患者在化療過程中可能會感到焦慮和孤獨，因此尋求心理諮詢和防癌組織的幫助也是有效的應對方法。

患者在完成治療後，需定期覆診和接受檢查，以確保病情的穩定和及早發現復發的情況。林醫生建議，患者應與主診醫生保持良好的溝通，定期檢查可以幫助醫生及時調整治療計劃，確保患者的健康狀況得到最佳管理。



防癌會全面支援患者及其家人 與大家攜手同行



在確診後和接受治療前，患者和照顧者需要做好充分的準備。照顧者應該及早計劃，並尋求適當的支援。香港防癌會60多年來，一直積極走進社區，不但推動防癌、抗癌和治癌工作，更提供藥物資助、免費住院服務，為患者及其家人提供各項支援，以及向公眾派發免費的癌症教育小冊子，其中包括《走過驚濤駭浪 癌症病人照顧者全面手冊》。這些資源對於早期癌症患者的康復和心理支持至關重要。

隨醫學昌明，即使癌症確診的數字增加，只要及早治療，治愈和存活的機會已大大提高。若要與癌共存，癌症存活關顧的心理及社區支援是值得探討的課題。年輕癌症患者需要的不僅僅是醫療和癌症知識上的支持，他們有些人作為家中經濟支柱，隨時承受各種心理壓力。林醫生希望能夠喚起更多人對癌症年輕化問題的重視，並促進相關的篩查、預防措施，以及支援服務。只有這樣，社會上的人才能更正面地迎戰癌症。



齊參與早發性癌症的認知調查 守護自己及家人健康



香港防癌會正在舉行一項關於港人生活習慣及對早發性癌症的認知調查。大家的參與將成為推動健康意識的重要一環，讓更多人了解早發性癌症，保護自己與家人的健康。歡迎18歲以上香港人掃瞄二維碼填寫問卷。香港防癌會稍後將整合數據，公布調查結果。

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（特刊）