星級夫婦｜黃翠如著平底鞋鬆身衫遮肚疑有喜　蕭正楠爆愛妻口味突變：佢原本不吃辣

▲ 黃翠如跟蕭正楠結婚6年，近日有指翠如BB懷孕。

【黃翠如/蕭正楠/黑色月光】現年43歲的黃翠如跟蕭正楠結婚6年，雖然蕭正楠一直恨做爹哋，惟一直只聞樓梯響。惟日前黃翠如現身活動時打扮與舉止均滿孕味，加上拍檔楊卓娜不慎「洩密」，令有喜傳聞更添真實性。

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黃翠如｜打扮充滿孕味

楊茜堯、楊卓娜以及黃翠如日前宣傳劇集《黑色月光》，身穿白色鬆身裙兼平底鞋的翠如，落樓梯時小心翼翼，充滿孕味，當媒體問及是否懷孕，她避談只說「睇天啦」，又稱有好消息會通知大家。

另外，黃翠如跟劇中兩位「姊姊」楊茜堯、楊卓娜齊齊受訪，問到是否有喜訊公佈，翠如將焦點轉往老公新劇播出上：「Edwin套劇播，希望大家支持多啲」。

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黃翠如｜蕭正楠爆老婆口味轉變

至於兩位楊氏姊妹出手護航，楊茜堯反問翠如：「你養咗寵物呀?」，翠如笑說：「我兩個家姐嚟架。」楊卓娜即說：「所以我要保護佢」。

不過卓娜似乎愈幫愈忙，只因她說：「最緊要佢開心得架啦，佢老公又好，佢又好，我哋呢啲做『姨媽』嘅就好開心架啦。」，卓娜自爆升呢做「姨媽」，似乎暗示翠如有BB。

至於蕭正楠早前也回應太太有喜一事，說到生B計劃，蕭正楠表示一切順其自然，同翠如口徑一致：「如果有好消息一定會通知大家。」不過蕭正楠大爆翠如口味變，原本不嗜辣的她，近日每次吃粉麵也愛加辣油。

黃翠如｜結婚6年屢被傳造人成功

結婚6年的「翠蕭」夫婦多次被傳造人成功，今年9月，有網民於潮州某食店巧遇黃翠如，其打扮被指充滿孕味。

當時翠如穿上一件鬆身衫、長裙和平底鞋，上圍升級兼腹部微隆，勁有孕味，難怪網民留言：「看起來好像懷孕了」。

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