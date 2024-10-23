  • 28°C
香港時間：20241023日 (三) 16:52
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

腦退化｜彭秀慧受失智亡母啟發創作 老去不想被遺忘：被記起是福份

休閒消費

撰文： 梁樂欣

發布時間： 15 分鐘前

分享：

分享：

熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

(張凱傑攝)

過去成就現在，記憶就如養份般盛載?成長與經歷。失去記憶不會令肉體停止運作，卻會回到原點，內裏空空如也。11月上演全新獨腳戲《失憶【諒解】備忘鹿》的彭秀慧，受到患有失智症的亡母所啟發，以記憶作出發。

一向很喜歡舊事物的彭秀慧，指自己對小時候的記憶很深刻。「我的成長有很多城市的景物，或者可能媽媽灌輸了一些對於人的文化觀察。我很早去老人院做義工時，便知道怎樣跟老人家溝通。我用老香港作聯繫，發覺當他們去說一些回憶的時候，所得到的精神力量很大，任何探訪都沒我們談『舊史』那麼開心。」

今次舞台劇靈感，是因受到失智症的亡母所啟發。

她認為年紀或許是念舊的原因，「來到這個年紀，我們都因為見證過時代的不同，很容易就會談到以前的經歷，那些是我們的共同興趣，所以我從來都很喜歡回憶。」

失智媽媽的啟發

早年，彭秀慧的媽媽經歷過失智症，即腦退化。她說：「媽媽是一個灌輸我很多資訊的人，當腦袋出現問題時，她會忘記事情。由她混亂到忘記事情，到她不認得至沉默，那個階段會覺得究竟人腦是怎樣構造？」

在社交平台分享童年跟母親多張合照。

這令彭秀慧今次想談論失憶是一件怎樣的事。「究竟我最後記得的是甚麼？很好奇想知道究竟甚麼對我是最重要。」她想知道自己若患有失智症，最令她記得和會笑的是甚麼。「正如我媽媽當時有很多事都很模糊，但會令她笑的其中一個因素是我，我出現的時候她便會微笑。」

被記起是福份

彭秀慧坦言不想成為被忘記的人。「很慘啊！最好不要不記得我。我記得有一句說話是『你唔好諗重要?係唔係你，係你留低??乜?。』我好慶幸自己做了一些事可以被留住，例如我的作品、電影，那怕有天早上我離世了，可能50年後有人會說『呢套戲係?個人拍?』，仍能夠被人提起。」

分享童年跟母親多張合照，以作懷念。

她認為能被記起是一種福份。「是你不止要令人留下印象，還可以在相處中，令別人記得你，所以都是視乎你怎樣對待別人。」問她有沒有甚麼記憶需要刪除，她肯定地說：「發生了就是發生了，而我慶幸未有遇到一些傷害性很大或面對不到的事情。」她亦不曾為過去所做的事而後悔。「雖然有不完美，或可以做得更好，但那個就是我，那些事的出現總有原因，它們出現在我生命裡，就是能令我學習。」她說，自己甚麼也可放得低，不執著。

曾為愛情犧牲友情

彭秀慧曾試過被人認為不應該拍拖，她憶述：「（戀愛）發生時，可能會受到朋友或身邊人非議，或者身份上不應該這樣做。你問我要不要再選，其實根本是沒法再選。我不覺得要刪除它，也不太介意發生過的事。那次拍拖可能改變了與某些朋友的關係，但再次回到過去，我覺得都是會再發生。20年之後，我跟那些朋友仍然沒事，不用刪除（記憶）、不用重選、不用後悔。」

近年執導其中一部《阿媽有咗第二個》，叫好叫座。

她否認自己是「戀愛腦」。「『戀愛腦』即戀愛第一，所有事都放在一旁，我不是的。」縱然經歷過失戀和失落的階段，她未有想過要放下過去。「我會康復，再次起來，繼續move On。可能重遇當時那位男朋友時，我們可以講：『喂！點呀？』，即代表大家都沒事了。」

自我提醒保持初心

曾經，彭秀慧予人一種怕醜、少女的感覺。「讀演藝學院的我，比較怕事，很少會強烈地表達自己，別人覺得我是一個女校出來的女生。近十數年，我曾經狠過，現時則退了一步，或叫作溫柔了，理解別人和自己更多。這都是一個成長的轉變，不是做得愈多愈覺得自己渺小，而是要保持自己，仍然有一種初出茅廬的心態，才可以走得更久。簡單來說，不要太早覺得自己是前輩。」

彭秀慧覺得能被人記起是一種福份。(張凱傑攝)

每段開心和不開心的記憶，都是生命中重要的營養，缺少任何一段回憶都令人生變得不完整。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

化粧： Sharon Lam
髮型： Jo Lam @ Salon Trinity
服裝：45R
場地：No.5 Studio HK
 

相關文章

母愛偉大︱張慧儀穿州過省賺醫藥費十多年　宣布返港定居用3個字教仔看出好家教
17:11 2024/10/17
母愛偉大︱張慧儀穿州過省賺醫藥費十多年　宣布返港定居用3個字教仔看出好家教
為母則強︱患罕見病大女學校運動會脫離支架行路　鍾麗淇:是我堅強的動力
10:50 2024/10/18
為母則強︱患罕見病大女學校運動會脫離支架行路　鍾麗淇:是我堅強的動力
娛圈孝順仔︱古天樂54歲生日會筳開60席 　3位星媽同場相聚菜單曝光
18:46 2024/10/21
娛圈孝順仔︱古天樂54歲生日會筳開60席 　3位星媽同場相聚菜單曝光

你可能感興趣

母愛偉大︱張慧儀穿州過省賺醫藥費十多年　宣布返港定居用3個字教仔看出好家教
17:11 2024/10/17
母愛偉大︱張慧儀穿州過省賺醫藥費十多年　宣布返港定居用3個字教仔看出好家教
為母則強︱患罕見病大女學校運動會脫離支架行路　鍾麗淇:是我堅強的動力
10:50 2024/10/18
為母則強︱患罕見病大女學校運動會脫離支架行路　鍾麗淇:是我堅強的動力
娛圈孝順仔︱古天樂54歲生日會筳開60席 　3位星媽同場相聚菜單曝光
18:46 2024/10/21
娛圈孝順仔︱古天樂54歲生日會筳開60席 　3位星媽同場相聚菜單曝光
正能量 彭秀慧 家庭教育 認知障礙症 演員 腦退化

最高瀏覽

消委會染髮劑︱消委會推薦9款滿分名單50惠、Furnte上榜　評測揭6成半染髮劑含致敏物重金屬　
消委會染髮劑︱消委會推薦9款滿分名單50惠、Furnte上榜　評測揭6成半染髮劑含致敏物重金屬　
港鐵女子｜港女帶旅朋友港鐵逐站打卡　結果被罰車資：不要像我一樣笨！
港鐵女子｜港女帶旅朋友港鐵逐站打卡　結果被罰車資：不要像我一樣笨！
急症室最長等候時間（10月23日 時間12:05）
急症室最長等候時間（10月23日 時間12:05）
Donki老鼠︱Donki超市貨架「巨鼠出沒」咬穿包裝袋偷食蕎麥麵　街坊投訴竟獲店員咁回覆【附Donki回應】
Donki老鼠︱Donki超市貨架「巨鼠出沒」咬穿包裝袋偷食蕎麥麵　街坊投訴竟獲店員咁回覆【附Donki回應】
父兼母職｜林子博移英3年獨力照顧子女感吃力　愛妻離世4周年情深發文：繼續愛妳
父兼母職｜林子博移英3年獨力照顧子女感吃力　愛妻離世4周年情深發文：繼續愛妳