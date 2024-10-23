親子好去處︱海洋公園驚現爛手機重災區　遊客玩1機動遊戲出事

【海洋公園/過山車/手機】玩過山車要收好手機是常識！如果一時忘記就可能要付上數千元買新機代價！有港人在社交平台分享在海洋公園過山車附近，拾獲一部「面目全非」的手機，整個手機螢幕碎裂且機身都彎曲了！但原來過山車處附近驚見海量爛手機！帖主寫出來警世「搭過山車唔好帶手機」。

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近日有港人在Threads上發文，稱當日在海洋公園排隊準備玩「動感快車」過山車時，沿路拾獲一部手機殘骸。並上傳了一段影片，片中可見，片主拾獲的這部iPhone玻璃螢幕已經嚴重碎裂。雖然手機仍套著手機殼，但機身已彎曲，亦無法開機。隨後港人亦將這件失物交給職員。

海洋公園︱網民驚見爛手機重災區

帖文引來多名曾到海洋公園遊玩的遊客留言，更上載多張相片和影片分享。過山車附近驚現多個爛手機重災區，大多都在過山車底下的大沙地，可以清晰看到一部兩部手機殘骸。加上有鐵絲網圍牆，遊客不能走入該範圍，即使向職員求助，亦需要等待當日的遊玩設施停止運作方可拾回。

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海洋公園︱過山車旁擺放爛手機「回收箱」

另外，海洋公園都知道情況一直存在，遂在「動感快車」過山車旁邊設透明膠箱，裡面裝滿了一大堆爛手機，並放在當眼位置，提醒各位遊客「珍惜電話，上車前咪帶」。甚至有一個個獨立的手機盒，予各位上過山車前的玩家可以放置好自己的手機，安全遊玩又安全保管財物。

網民就指，如果手機卡住係過山車軌，或高空擲到人後果不堪設想。

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