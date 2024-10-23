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施政報告2024｜施政報告提出「精神健康分層護理模式」　醫衞局：精神健康委員會明年年底交報告

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發布時間： 1 小時前

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(資料圖片)(曾耀輝)

今年施政報告提出，將加大提供醫、教、社協作服務，促進市民精神健康。精神健康諮詢委員會會制訂「精神健康分層護理模式」，透過多專業界別的分層架構，讓各專業可以各司其職。

醫務衞生局今日(23日)書面回應立法會議員陳凱欣時表示，由最前線處理一般情緒問題、到須跟進個案，以至較嚴重精神病患個案，清晰化各專業例如教職員、社工及醫護人員，以及其他輔助人員及服務提供者，在每一層級個案所提供精神健康服務的定位和分工，令他們可以順暢地分工合作、各司其職，務求善用跨專業人員，有系統地協助處理各類精神健康有需要的個案。

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為確保服務質素及水平，在制定「精神健康分層護理模式」過程中，政府會按風險需要，檢視不同相關專業及支援人員的合適培訓資歷及質素保障要求，當中亦會檢視提供輔導服務的相關人員。精神健康諮詢委員會轄下已就「精神健康分層護理模式」成立工作小組並開展工作，預期於2025年年底提交報告。

當局表示，醫管局去年特別為精神科專科門診訂出額外目標，即整體的緊急及半緊急新症輪候時間中位數分別不超過一星期及四星期，有關指標現時已經達到，確保有急切需要的病人能在合理時間內得到診治。醫管局會繼續加強精神科專科門診的服務，改善緊急個案及半緊急個案的新症輪候時間。

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